60歲羅嘉良賺錢養家新疆登台生圖曝光　暴脹凸腩惹網民感嘆：老了

現年60歳的三屆視帝羅嘉良於2009年與比他小12年的內地女星蘇岩再婚，婚後育有一女，一家三口定居北京生活，他亦將事業重心移往內地發展。為了賺錢養家照顧老婆和囡囡的生活，羅嘉良除了拍劇、接廣告、商演以及登台，亦會直播帶貨。近日他到了新疆烏魯木齊登台，有網民拍了當日他登台時獻唱的片段，並放到社交網上分享。

羅嘉良與第二任太太蘇岩婚後定居北京。（視覺中國）

片中可見羅嘉良家穿深色西裝在台上獻唱劇集《富貴門》主題曲《差一剎的地老天荒》，他的身材看來似乎比前暴賬了不少，無論是正面抑或是側面看都見到他凸腩，西裝褸亦僅扣了最上的一粒鈕，近肚腩位置疑似窄到扣不上。網民對此大表驚訝，紛紛留言說：「衣服有點小」、「衣服有點緊啊，大哥！」、「可惜到老了失去了明星相了。基因發生變化了，就好比萬梓良，老了就失去了明星相。」不過都有網民讚他唱歌好聽，演技出色。

點擊睇羅嘉良凸腩登台片段：

+ 2

點擊下圖回顧羅嘉良經典劇集：

+ 5

【民選電影大獎】送您maxcare心動椅 (價值$32,800)，即入嚟投7項目電影大獎兼答簡單問題即賺高達888「01積分」，大獎得主隨時係您！