尤雅演唱會 | 日本發展3年畢生難得　獲筒美京平打造歌曲感榮幸

69歲台灣歌手尤雅相隔7年再踏香港舞台，即將於4月9日在九龍灣國日假九際展貿中心Star Hall舉行演唱會。現在距離on show只有短短4日時間，她也愈發興奮：「很希望明天就演唱了，因為這一別就是7年，能夠再來到香港我很開心。」



尤雅今日接受薛家燕訪問。（梁碧玲攝）

久未見香港歌迷，尤雅除了準備過去大家耳熟能詳的歌曲之外，還特別挑選了幾隻廣東歌：「來到香港不唱廣東歌我覺得還不夠，再怎麼樣我一定會安排廣東歌，和大家一起分享。」不過詳細歌單就暫時保密：「我可以先說《萬水千山總是情，我一定會唱，這首歌很輕鬆、很好聽，還有一首比較具有感情的《順流逆流》。」

雖然已年近70，但尤雅的狀態非常好。（梁碧玲攝）

1973年，尤雅曾前往日本發展，灌錄了4張EP與2張大碟，反響不俗，提起當年去日本的契機，她表示：「當年是CBS SONY唱片公司特別到台灣跟我簽約，我簽了差不多3年，合約滿了以後，我覺得我還是希望回到我們國語的圈子裡。因為在日本只能唱日語歌，我蠻懷念我在港台、新馬這裡的國語歌曲，後來我就不再跟他們續約了。」雖然在日本的時間不長，但尤雅坦言有很多難忘的事：「我認識了好多有名的歌星和作曲家，都是最好的，這也是我的榮幸，也成為了我這一生中最難得的。」她特別提及已逝世的筒美京平：「我的歌曲都是他做的，我的編曲都是他親自幫我籌備的，所以我也非常地感激他。」

其實當年尤雅決定離開日本時，唱片公司曾出高價挽留，至於具體金額，她就不便透露，但就大爆對方有誠意：「他們甚至說把我家人都要接過去，我說謝謝他們了，我覺得我還是要回到我們這邊來。」

尤雅憶述在日本發展期間獲益良多，尤其是與作曲家筒美京平合作，他是日本流行曲史上銷量最高的作曲家。（梁碧玲攝）

對於接下來的工作，尤雅直言完騷後會在香港玩幾日，之後回台灣探家人，下半年還會在新加坡、馬來西亞開演唱會。

尤雅下半年會於新馬舉辦演唱會。（梁碧玲攝）