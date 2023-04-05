東張西望｜屋邨酒樓竟然吸引到內地團青睞　團員仲畀食物10分？

今日（5日）的《東張西望》講到最近網上很火的一個話題，就是內地旅行團來港到底沒有時間吃飯，竟然試過要「排排企」在路邊吃飯成網上熱話。早前亦有指大量的旅行團湧到土瓜環吃飯，而今日《東張西望》到訪的卻是在富山邨的一間酒樓，到底這個地方為什麼會成為內地旅行團的青睞？

富山邨的一間酒樓，到底這個地方為什麼會成為內地旅行團的青睞？(節目截圖)

當日早上約10時富山邨便出現一批戴著紅帽子的旅行團，他們說來自湖北，用$2000人民幣報了一個4天純玩團，在香港只留一天，他們跟隨領隊向富山邨的酒樓前進。《東張西望》訪問團員是否在這裡吃飯？他們就開心的說：「是的，吃早飯！」看他們的樣子都說酒樓充滿期待。

當日早上約10時富山邨便出現一批戴著紅帽子的旅行團。(節目截圖)

《東張西望》之後訪問富山邨酒樓的老闆，老闆說他們是街坊酒樓，而自己其實很久之前已經認識旅行社的老闆：「其實我哋從來都冇諗過做內地團，但因為而家呢間旅行社我識咗好耐，旅行社話唔想去土瓜環同人哋迫，叫我幫幫手。」酒樓的老闆亦講到自己主要做街坊生意，所以旅行團並不是他們的主打，每次只接待大約100人，而在他們酒樓吃飯的旅行團訂的是團餐，有蒸點、炒飯、炒麵及甜點，看上還不錯。而團員們吃過後亦給予很高的分數，有的更給10分，當然團員們「快手快腳」的吃，只用了20分鐘就把枱面的食物都吃光，感覺相當滿意。

《東張西望》之後訪問富山邨酒樓的老闆，老闆說他們是街坊酒樓。(節目截圖)

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領隊珍珍說：「嚟呢度就係畀佢哋體驗我哋飲茶嗰個文化，其實飲茶佢哋就覺得好得意，佢哋今日都覺得好開心。」之後珍珍便轉身問團員開心嗎？團員踴躍表示：「開心！」被問到大家都十分關心的用膳時間時，珍珍就表示：「我哋就會預50分鐘，吃完早點就會上車。」之後珍珍就說他們整天行程滿滿，先去黃大仙，然後就去山頂、金紫荊廣場等旅遊景點。

領隊珍珍轉身問團員開心嗎？團員踴躍表示：「開心！」(節目截圖)

而街坊亦話其實旅行團沒有太大的阻礙，只是人多了而已，團員快快地吃完便會上旅遊巴離開，對附近的民生商場亦沒有太大的幫助。旅行團選中富山邨相信亦因為這個地方與景點黃大仙廟鄰近，加上泊車方便，所以成為了旅行團吃飯點的首選位置。

街坊亦話其實旅行團沒有太大的阻礙。(節目截圖)

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