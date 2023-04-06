李嘉欣曬仔仔溫馨合照似姊弟一句話感動網民　親爆嫌棄老公真相

現年52歲的大美人李嘉欣 (Michele) 與老公許晉亨以及仔仔一家三口日前到了紐西蘭旅遊，她亦有於社交網上分享今次旅程中所影的靚相。昨日Michele就post了兩張她與仔仔許建彤 (Jayden) 的背影合照，老公許晉亨並沒有份出鏡，估計是由他負責操刀拍攝，由老公和爸爸視覺，拍下如此溫馨的母子畫面。

大美人李嘉欣與許晉亨一家三口換上粉紅色家庭裝襯到絕。（IG：@michele_monique_reis）

相中Michele撓住仔仔Jayden的臂彎，另一張相則是兩人手拖手，今年便踏入12歲的Jayden火速飊高已追及爸媽的高度，與媽咪站在一起儼如小男友，亦有不少網民指他們背影看來似姊弟多過似母子。

Michele寫道：「My boy is taller than me」指仔仔已經高過自己。看似簡單一句，其實道出了為人父母最大的心願，就是希望子女快高長大，健康成長。不少網民都表示做了人父母便會瞬間有共鳴，特別感動。另外，她又公開了她和老公的對話，她老公問她：「為什麼照片裡不是我？」她回答老公：「因為你不是鮮肉」嫌棄老公老了，相當搞笑。

Michele一家三口溫馨合照，仔仔已追過她與老公身高。(李嘉欣IG)

點擊睇Michele與仔仔背影合照以及她一家的靚相：

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