東張西望｜律師樓職員稱可做債務舒緩　帶苦主借錢結果被破產

今日（6日）的《東張西望》講到之前報道過的騙案，事主經朋友介紹後找了一間律師樓幫助辦理債務紓緩，之後被帶到二線財務公司借錢付手續費。但律師樓稱沒有幫事主做債務紓緩，而是申請了「破產」，今次再有受害者因光顧了同一律師樓而被騙。

《東張西望》講到之前報道過的騙案。(節目截圖)

受害人阿珊因欠下銀行及財務公司40萬，之後一位自稱是律師樓職員的黃先生打電話給阿珊，說可以幫忙做債務紓緩，黃先生更提供兩個計劃予阿珊選擇：「plan a 就係頭一年畀手續費佢哋，然後第一年供息，之後先會供返本來欠下嘅債務本金，plan b呢就係利息同本金一齊供。」阿珊選擇了plan a，但要先付12萬的手續費，所以黃先生便帶了阿珊去一間小型財務公司借錢。

受害人阿珊同樣找這間律師樓做債務紓緩，結果被騙去20萬，除了被騙財外，她更「被破產」。(節目截圖)

阿珊借完錢後便到律師樓辦手續，阿珊到達律師樓職員已經知道她的來意，便着手處理她的案件，助理指「林律師」會負責她的案件。阿珊見手續及程序沒什麼問題便簽了文件離開，助理亦說之後會有人跟進。之後有一位姓曾的律師樓職員指阿珊文件有問題，所以約她見面，隔了不久又說阿珊漏報了一個新債項，需要還了這筆「新債項」才可以做債務紓緩，所以又帶阿珊去借錢。

阿珊借完錢後便到律師樓辦手續，阿珊到達律師樓職員已經知道她的來意，便着手處理她的案件，助理指「林律師」會負責她的案件。(節目截圖)

阿珊借完錢一心以為可以辦理債務紓緩，但被債主追數，曾姓職員叫阿珊別擔心，可以幫她申請一個臨時禁制令，令債主不能追數，曾姓職員叫阿珊簽好一些文件，但她發現文件中有「破產」字眼覺得奇怪。曾姓職員向她解釋只是「臨時破產令」著她放心，阿珊簽完文件後就一直等待，曾姓職員再告訴她債務紓緩已經批准了，再叫她到律師樓簽文件，其實是再次帶她去借錢，還說：「呢一間財務公司係你嘅新債權人，佢就會將你之前嗰30幾萬數攬晒佢，你以後淨係供款畀佢哋就得㗎啦。」

阿珊借完錢一心以為可以辦理債務紓緩，但被債主追數，曾姓職員叫阿珊別擔心，可以幫她申請一個臨時禁制令，令債主不能追數。(節目截圖)

阿珊借完之後便收到戶口被凍結，曾姓職員再解釋只是早前申請破產令而被政府抽查，更稱政府查完後便會解凍，而更荒謬的是再叫她去借錢好讓戶口解凍，到此她才懷疑被騙。阿珊於是打電話去律師樓了解，律師樓職員說從來沒有幫她做債務紓緩，也說最近有很多有關債務紓緩的查詢電話，更說黃先生及曾先生都不是律師樓的職員，提議她報警求助，之後阿珊收到破產管理處通知，才知道自己真的「被破產」。

阿珊收到破產管理處通知，才知道自己真的「被破產」。(節目截圖)

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有一位李先生聯絡《東張西望》，說他是這間律師樓的前顧員，更大爆這間律師樓的黑幕。(節目截圖)

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