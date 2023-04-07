隱形戰隊｜陳山聰日落下向劉穎鏇求婚　嘴戲只拍咗2 take就收得工

無綫劇集《隱形戰隊》正在熱播，除了簡曜洋（馬國明飾演）及喬寶寶（唐詩詠飾演）這一對討論度十足外，顧家強（陳山聰飾演）及邢風（劉穎鏇飾演）的討論度亦不遑多讓。昨日（6日）《東張西望》便預告今晚（7日）陳山聰會與劉穎鏇有一段浪漫的情節，陳山聰更會向劉穎鏇在日落的美景下求婚。

《東張西望》便預告明日陳山聰會與劉穎鏇有一段浪漫的情節，陳山聰更會向劉穎鏇在日落的美景下求婚。(節目截圖)

拍攝當日《東張西望》便直撃拍攝過程，見到陳山聰在在日落的美景下擁著劉穎鏇拍攝嘴戲，陳山聰說今次不是首次拍檔，所以默契十足：「舊年拍完今年再拍呢套，都係做一對，所以變咗同阿Tiff（劉穎鏇）唔洗點講，都已經OK。」

《東張西望》便直撃拍攝過程。(節目截圖)

見到陳山聰在在日落的美景下擁著劉穎鏇拍攝嘴戲。(節目截圖)

這一幕的嘴戲他們只拍了2次便可以收工，陳山聰還大讚劉穎鏇演技大有進步，才令大家可以早點收工：「我覺得Tiff（劉穎鏇）又真係進步咗好多，（kiss方面？）梗係，佢頭先kiss嘅時候震㗎。我問佢你做咩咁震？你好驚我咩？」劉穎鏇即大笑回應：「好緊張，梗係驚啦！同陳山聰喎！」

這一幕的咀戲他們只拍了2次便可以收工。(節目截圖)

陳山聰還大讚劉穎鏇演技大有進步，才令大家可以早點收工。(節目截圖)

陳山聰則覺得已經沒什麼感覺：「kiss戲對我嚟講已經冇咗一種緊張，可能我同佢又熟啦，咁變咗投入感會再好啲。」而劉穎鏇就覺得似kiss爺爺一樣，指自己跟陳山聰已經合作了很多次，所以感覺很舒服。

陳山聰則覺得拍kiss戲已經沒什麼感覺。(節目截圖)

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