郭子豪不忿女友鄧卓殷被指小三　個人FB公開反擊：不要為了流量

現年31歲的郭子豪於2019年與27歲的2018港姐亞軍鄧卓殷 (Amber) 爆出戀情，不過當時二人否認拍拖，有傳郭子豪與拍拖3年的圈外女友分手是因為Amber介入，郭子豪即澄清：「分咗手，同埋唔涉及『小三』，呢啲說話好難聽！」2020年汪明荃（阿姐）在IG上post了她與老公羅家英（家英哥）以及郭子豪、鄧卓殷兩人的合照，之後又不時相約行山兼撿郊野垃圾，令這郭子豪與Amber的情侶關係浮面，二人其後正式公開戀情。

郭子豪與Amber愛得甜蜜。(郭子豪fb)

日前有報道以「郭子豪出身富裕，名校畢業、80萬車代步。小三變正印！有偷食前科咀戲要批准」來介紹郭子豪，而所指的小三明顯是講Amber。對此，郭子豪的Facebook帳號於該報道的Facebook專頁下留言表示：「你好我是小編，請你查清楚，你咁樣寫會誤導人，請你不要為了流量，而誹謗他人，他沒有偷食，Amber也不是小三，當時他與前女友已經分手了，他已經澄清得好清楚，請你更改照片，否則我們會有進一步行動，唔該你。」疑似是透過助手向有關傳媒表達不滿，字裡行間可以感受到他十分動氣。網民都紛紛留言支持他。

郭子豪不忿女友Amber被指小三。(郭子豪ig)

《香港01》就有關事件致電郭子豪了解一下，表示見到他的Facebook帳號留言，他說：「我都見到，要了解下先。」再問他該個facebook page是否屬於他本人的，他說：「呢啲唔回應喇，唔該晒。 (想搞清楚係咪你本人嚟 ) 呢啲唔回應喇，唔該晒。」

點擊睇郭子豪留言鬧爆以及他與Amber的靚相：

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