陳自瑤曬性感懶理離婚傳聞被指默認　網民疑惑王浩信點解唔珍惜

現年41歲的陳自瑤 (Yoyo) 與39歲的王浩信於2011年11月結婚，翌年4月誕下女兒王靖喬，原本一家三口生活幸福，然而近年兩人屢傳婚變，甚至關係破裂。月前Yoyo拍片放上社交網後，更被發現親自點讚了網民問她：「只想問，單身了？」的留言，隨即令網民議論紛紛，揣測她此舉疑似是暗示或默認自己已回復單身了，意即與王浩信離婚了。事發至今，Yoyo亦未有公開回應過被指默認離婚的傳聞，即使有現身活動，卻沒有接受訪問。

昨日，Yoyo於IG post了一輯新相，相中的她穿上吊帶低胸背心配短褲套裝，曬白滑心口輕露纖腰和美腿，大騷Fit爆身材。她留言寫道：「生活需要儀式感 就像平凡的日子裏需要一道光 保持熱愛，總有很多瞬間告訴你 生活温柔且浪漫 一起赴一場春天的約🌻🌿☀️」以絕佳狀態迎來春天。網民紛紛留言大讚她：「真係好靚好Fit」，亦有網民疑惑：「唔明點解王浩信唔珍惜你？」

Yoyo之前以空姐造型直播帶貨。(陳自瑤ig)

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