黎耀祥中山豪宅招呼好友朱凱婷　空間大有氣派更讚大灣區生活便利

曾三度奪得TVB視帝的黎耀祥，近年積極在內地發展，除了拍劇、拍電影之外，還頻頻獲邀亮相綜藝節目，密密搵真銀，而黎耀祥太太Julia（梁耀蓮）亦做「跟得夫人」，隨老公北上貼身照顧。為了方便工作，黎耀祥早已在中山置業，近年更長居當地，早前朱凱婷（Heidi）去到中山，定居當地的黎耀祥夫婦更招呼好友到家中作客！



黎耀祥太太Julia（梁耀蓮）做「跟得夫人」，隨老公北上貼身照顧。（微博@黎耀祥Wayne）

片中所見，三人在客廳傾偈，除了擺放了一張L型梳化之外，另外還有一張單人椅及雲石茶几，牆邊設有一大個櫃，而落地大玻璃更令全屋採光度十足，空間非常闊落，裝修更極具氣派。而露台就擺放了不少植物，還設有枱凳，閒時可以歎茶，欣賞一下戶外景色。黎耀祥近年因工作關係經常來往香港及內地，而他就十分睇好大灣區發展，所以選擇在中山置業：「可能始終都係廣東人啦，對廣東始終都有個親切感嘅，譬如我做嘢成日去北京、杭州呀，杭州我都好鍾意嘅。風景又好，但係硬係冇嗰種要定居嘅感覺。中山就唔同喇，好多嘢都好親切。」

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黎耀祥與太太Julia已在中山住了幾年，他更大讚內地生活便利：「啱啱上嚟住嘅時候我真係好驚喜，因為喺呢度好方便，特別係民生嗰方面，一部電話衣食住行搞掂晒，有時我哋兩公婆忽然間想食個下午茶，蛋糕十幾蚊可以叫到上門，好方便呀。」公屋出身的黎耀祥加入TVB近40年，不但三度奪得視帝寶座，身價亦幾級跳，除了在中山置業之外，據知他與太太在香港就住在市價逾三千萬的上水天巒獨立屋，Julia不時邀請好友在戶外花園歎下午茶，相當寫意！