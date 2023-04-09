吳千語路人視角生圖曝光真實狀態竟撞樣洪欣　網民：第一眼認錯了

現年29歲的吳千語 （Karena）近年要兼顧香港與內地市場，經常兩邊走，亦有較多時間留在內地生活，加上她與「百億富三代」男友施伯雄拍拖，對方家族也是中港兩地都有生意業務，Karena要陪男友，也多了時間在內地居住。早前Karena在成都就被多位網民捕獲，並拍照拍片放上社交網分享，全都是生圖直出。



吳千語首在視頻中公開與施伯雄合照。（視頻截圖）

相中可見，路人視角下的Karena依然好靚女，且氣質出眾，即使只穿上小背心襯牛仔褲的便服打扮，都散發出陣陣星味，在人群中好搶眼。Karena除了擁有美貌，身材也是一絕，又高又瘦比例好好。而有份偶遇她並拍了生圖分享的網民，紛紛大讚她真人比上鏡更靚，亦有不少網民留言讚她：「靚得好高級」、「我的女神」、「她的臉好小啊，五官又立體」、「生圖和修圖看不出分別」、「完全不用開美顏濾鏡」，也有一些網民指她：「撞樣了洪欣」、「第一眼都認錯了」。

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