中年好聲音｜吳大強成大熱門　淡定回應被指內定冠軍：有能力先得

TVB節目《中年好聲音》播出後大受歡迎，比賽進入8強後人氣亦愈來愈高。對上一局吳大強（Uncle Bill）以一首Bossa Nova版《月亮代表我的心》取得高分成為MVP，不過事後外界就有言論直言TVB偏心，似乎有意推舉他成為冠軍，被指有失公平。



吳大強（Uncle Bill）成為大熱門。（梁碧玲 攝）

今日（08/4）的復活節活動，吳大強臨時出現支持戰友們，他在接受《香港01》訪問時亦有作出回應：「我自己又冇呢個感覺，覺得有好多人支持我就真嘅，特別係唔識我嘅人支持我，我好感動。一定要通過比賽，有嗰個能力先可以得到。個人講法唔代表事實，我一定要唱好啲歌，要講到呢個地步就有啲誇張啦。」

不少網民於官方Facebook帖文下留言討論。（Facebook截圖）

他續說：「唔理咩年齡，唱得好就自然有人欣賞，唔得（就）唔好，好似我都有高有低。我初初都係最高分，反而時間耐咗，點都可能有高有低，去到後面（可能差啲），年齡都係有關係㗎，好似我咁，一定要諗啲新招，有新招先可以吸引到眼球。」

吳大強（Uncle Bill）正面回應。（梁碧玲 攝）

大熱門吳大強，選擇獻唱《Killing Me Softly》向當年街頭偶遇的美少女憑歌寄意。（電視截圖）

Uncle Bill笑言，參賽半年以來已忘記了自己的年齡：「我都唔記得咗自己幾多歲，最緊要我永遠都當自己17歲。有啲參賽者做我個仔都得，但係我覺得（自己同佢哋）冇乜分別，佢哋亦都唔記得我幾多歲，大家都一齊好開心！」

吳大強（Uncle Bill）付出了好多努力。

對於以後的比賽，Uncle Bill也表示要準備了不少「絕招」留待以後的比賽：「（《月亮代表我的心》）嗰一下唔易做㗎，所以證明努力係有回報。絕招暫時未諗到，等到決賽前一兩日再話你聽。」

【民選電影大獎】送您maxcare心動椅 (價值$32,800)，即入嚟投7項目電影大獎兼答簡單問題即賺高達888「01積分」，大獎得主隨時係您！