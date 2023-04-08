中年好聲音｜大熱門龍婷以冠軍為目標　賽後仍不抗拒街頭busking

《中年好聲音》4月8日一集丁文俊與龍婷合唱《選擇》，情到濃時更是十指緊扣，情深地對望，連主持車婉婉都笑言：「好似去咗一個婚禮咁！」不少傳媒都指他們登對，更突然地傳出緋聞。龍婷接受《香港01》訪問時表示：「我哋諗咗好多方法，要點樣唱先好啲。」



《中年好聲音》4月8日一集丁文俊與龍婷合唱《選擇》，不過龍婷與他就不是很「過電」。（梁碧玲 攝）

她續說：「如果係咁拖住，又驚啲觀眾覺得『使唔使成日拖呀？』但係唔拖又驚感覺唔夠。我問佢：『葉蒨文同林子祥係點樣唱？』佢就話：「佢哋攬住唱。」哈哈，所以話後尾我哋問咗現場導演意見，選擇中間先拖手。」當被問到覺得丁文俊為人如何時，她很快就回答：「佢非常之好，佢係一個...好人！哈哈哈。（是否發『好人卡』？）係呀，一定要畀。」記者再三確定，龍婷是否知道「好人卡」的定義？她直言：「我知，一定要畀嘅。」

好sweet！（《中年好聲音》圖片）

有不少網民都認為龍婷是《中年好聲音》中的大熱門，甚至是冠軍人馬，她也直言自己是以冠軍為目標：「我覺得以冠軍為目標呢個諗法係最基本，好似食飯咁梗係要食飽，唱歌比賽梗係攞冠軍啦。攞唔到都唔緊要，比賽都比賽咗半年，其實都收穫咗好多友情，同佢哋一齊真係好開心。我慢慢又喺佢哋身上學到，令我（變得）更加好嘅優點，呢個過程都係非常緊要。」

龍婷此前長期在旺角西洋菜街行人專用區演唱，每次都有大批市民圍觀。（網上圖片）

龍婷一直表現都十分平穩，今日以歌曲《飄洋過海來看你》來參賽。（《中年好聲音》截圖）

而被問到比賽後會否繼續busking時，龍婷就指暫時未有想法，因為現階段只想專心比賽，坦言比賽後才會去想下一步。不過，她亦表示不會因為上過電視就抗拒回到街頭busking：「演唱會之後仲有個慈善交響樂嘅音樂會，做完呢啲先諗有咩做啦。Busking會㗎，無論喺街，喺呢度定係電視台，我都係唱歌，多啲帶畀大家開心快樂，我喺邊度唱其實唔係一件好有限制嘅事情。」

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