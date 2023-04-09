隱形戰隊丨劉穎鏇劉佩玥被強姦畫面曝光　再陷險境性命清白告急

一連三十集的無綫劇《隱形戰隊》來到尾聲，萬民期待的大奸角匡勝天（陳展鵬飾）於第二十五集無罪釋放，結局周將火力全開展開驚天復仇大計，屆時除了令網民絞盡腦汁的內鬼身份將曝光，匡勝天的復仇兵團亦會比之前更為強大。

根據無綫今日在官方社交網釋放的結局周搶先睇預告片，之前在「活人狩獵」個案中威力驚人、曾令邢風（劉穎鏇Tiffany飾）及Shadow（劉佩玥飾）危在旦夕的鏗少（阮浩棕飾），將成為匡勝天復仇大計的重要棋子之一。「搶先睇」所見，擅長操控人心的匡勝天，胸有成竹向鏗少謂：「你知唔知邊一個害到你咁？」成功重燃鏗少對邢風及Shadow仇恨，令出名躁狂的鏗少進入暴走狀態；之後鏡頭一轉，明顯被齊齊綁架的邢風及Shadow果真身陷險境、生死未卜。更驚人的是，逃獄後的鏗少將變本加厲，動殺機之餘更對「警隊雙嬌」起了色心，預告中鏗少邊解開褲頭邊咬牙切齒說狠話，「想搞殘我呀，等我搞殘你先啦，當我益你嘞！」邢風及Shadow性命及清白岌岌可危。

鏗少畀匡勝天挑起仇恨。

Shadow邢風慘成目標。

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據知匡勝天復仇計劃「唔止咁簡單」，魔爪將伸延至POTT及CTRU以外角色，就連無辜市民亦會受牽連，結局周除了再有重大犯罪事件，傷亡亦相當慘重，死亡角色人數更是五隻手指數唔晒，坊間更盛傳連主線角色亦難逃一死！結局周劇情除了緊張刺激、洋蔥處處，亦有不少浪漫感人位，但到底是「先苦後甜」還是「先甜後苦」卻不得而知。「搶先睇」中，邢風與Cool Sir（陳山聰飾）、及Shadow與女女（林子善飾）雙雙修成正果有情人終成眷屬，到底片段中四人的結局是如預告片中呈現的次序一樣求婚後才遇上危機；還是逃過一劫後方才修成正果？密切留意《隱形戰隊》結局周。

女女向Shadow求婚，畫面好甜蜜。

Cool Sir向邢風求婚。

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劇組明日還會公開「警隊雙嬌」結局周被綁架的現場拍攝花絮，除可看到Tiffany及Moon為了造型爭拗不休，更可見證兩位女主角如何做運動抵禦寒風、及面對重大場口時的不同反應，經驗豐富的阿Moon全程勁興奮，相反Tiffany則全程面青青，更對Moon亢奮表現大表不明所以。

被打到好傷。

仲齊齊做運動力抗寒風添。不過佢哋對於兩人造型上嘅差異，似乎有啲意見。

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