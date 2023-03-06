《隱形戰隊》1-5集劇情劇透｜即刻玩卧底　唐詩詠馬國明拔槍對恃

《隱形戰隊》故事大綱

簡曜洋(馬國明飾)、顧家強(陳山聰飾)、喬寶寶(唐詩詠飾)、喬帶囡(林子善飾)曾是反恐特勤隊的「四劍俠」，一次行動的一個錯誤決定，令四人各散東西，情誼不再。後來，一宗無差別殺人事件令四人重遇，惟當中的怨恨仍糾纏不清。隱形任務戰略部隊是反恐情報組另一精銳，主管方國希(江美儀飾)賞識寶寶，招攬麾下；隊內仰慕拍檔曜洋的杜小婕(劉佩玥飾)得悉寶寶與曜洋的前戀人關係，從此「開戰」。鬧市發生連串爆炸案，寶寶調查時向獄中極度重犯匡勝天(陳展鵬飾)求教，過程意外地順利，原來勝天潛藏着巨大陰謀……

簡曜洋(馬國明飾)、顧家強(陳山聰飾)、喬寶寶(唐詩詠飾)、喬帶囡(林子善飾)曾是反恐特勤隊的「四劍俠」。（《隱形戰隊》劇照）

《隱形戰隊》第一集(03/06)

鬧市發生瘋狂女食客無故殺人事件，衝鋒隊督察唐詩詠上前阻止卻受傷……反恐特勤隊同時遇上一瘋狂男子，督察陳山聰及時化解危機。警方懷疑事件是針對來港的藥廠高層。寶寶見兄長林子善出洋相，想起帶囡於數年前一次行動中被馬國明射傷腳而殘廢，曜洋因此離開警隊，寶寶對他恨之入骨。轉職夜場的曜洋，捉拿被懸賞追捕的黑仔，卻遇到同想帶走黑仔的黑幫小頭目大炮，馬國明逃跑時，唐詩詠趕至並舉槍指着曜洋，馬國明情急下竟向唐詩詠開槍。

唔知食咗咩藥？（劇集截圖）

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《隱形戰隊》第二集(03/07)

陳山聰及時趕到拯救唐詩詠；林子善不相信馬國明會開槍射寶寶，二人為此口角。唐詩詠和陳山聰回到案發現場，唐詩詠發覺事情或非原先所想。馬國明帶着黑仔交予黑幫老大換懸賞，突然一批恐怖分子殺入……原來馬國明這兩年只是與夥伴劉佩玥執行臥底任務。馬國明繼續調查毒品殺人案，與唐詩詠再次並肩上陣，彷彿回到當年感覺。馬國明正式回歸隱形任務戰略部隊，林子善相約吃飯，竟同時約了唐詩詠和陳山聰，二人與馬國明仍有芥蒂，並為林子善爭執，最終不歡而散……

佢哋四個最終會點？（《隱形戰隊》劇照）

《隱形戰隊》第三集(03/08)

馬國明為傷及林子善的往事感煩惱，一直喜歡馬國明的劉佩玥前來開解。西環碼頭發現女浮屍，開會期間林子善提出新論點，馬國明認定林子善適合隱形戰隊，誠邀加入，林子善為此猶疑，另邊廂陳山聰和唐詩詠卻極力反對。林子善繼續尋找外地恐怖分子資料，發現此事與活躍於暗網的神秘人有關，林子善跟蹤可疑人物，惟發生意外入院。警方終憑着林子善搜集的證據，鎖定目標人物。反恐特勤隊將疑犯拘捕，馬國明偽裝成功，令疑犯答應與警方合作。

《隱形戰隊》第四集(03/09)

隱形戰隊總警司江美儀分析浮屍案兇徒是一群獵殺者，模仿外地恐怖分子手法行兇。唐詩詠重遇昔日學生鄭嘉嘉，嘉嘉懷疑自己被跟蹤。是夜，唐詩詠收到嘉嘉的求助電話……反恐特勤隊有警員郭子豪和督察劉穎鏇新加入，郭子豪以甲蟲玩具作弄劉穎鏇，劉穎鏇忍不住嘔吐在陳山聰身上。反恐特勤隊訓練期間發現屍首，隱形戰隊推測是獵殺者所為。隱形戰隊藉着唐詩詠提供的線索，鎖定可疑人物二世祖朱浩，劉佩玥被派往接近朱浩，並與馬國明假裝情侶……

《隱形戰隊》第五集(03/10)

唐詩詠接報，驚見嘉嘉的父親已自殺身亡，難掩悲傷。唐詩詠在嘉嘉家居收拾，找到嘉嘉的士上的行車紀錄儀。劉佩玥成功取得朱浩手機內的資料，有所發現。隱形戰隊和反恐特勤隊聯合行動，派劉佩玥與劉穎鏇混入泳池派對，江美儀大為緊張，原來江美儀正是劉穎鏇的母親。派對當日，劉佩玥故意挑釁朱浩，但朱浩未有預期反應……唐詩詠與劉穎鏇被獵殺者捉走，二人成功逃跑，陳山聰和劉穎鏇配合下擊退其中一人。另一邊廂，唐詩詠被圍捕受傷，危機湧現。