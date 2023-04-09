李龍基承認大部份財產已轉贈女友　計劃今年結婚：想畀返名分佢

李龍基女友王青霞（Chris）近日在社交平台高調炫富，將「一磚一磚」的人民幣，放在Hermès手袋，估計金額達數十萬港元，超級誇張。

李龍基承認大部份財產已轉贈女友。（IG@chrisart1017）

今天（9日）李龍基（基哥）出席新劇《法言人》的宣傳活動，接受《香港01》訪問時，首度開腔回應女友炫富新聞，他急忙為女友澄清：「有一點要澄清啊，報道話佢炫富，其實佢係貪得意，因為佢喺國內有個好有錢嘅太太，係佢好朋友，幼稚園識到而家，嗰幅相其實係嗰個富太太，個啲錢同袋唔係我，我邊有咁多錢啊。」

李龍基謙稱自己有咁多錢。（陳順禎攝）

李龍基大方承認今年會娶Chris做老婆。（陳順禎攝）

基哥與女友愛得轟烈，有傳早已準備立遺囑，打算將名下的資產轉給女友，保障她將來生活無憂！對此，基哥大方承認財產確實由女友揸手：「遺囑未立嘅，不過好多嘢都過咗比佢，老實講都有返咁上下年紀，有陣時意外嘅嘢，唔知幾時發生，所以都係做定準備好啲，希望佢下半世過得好啲。」

早前他透露與比他細36歲的女友今年內結婚，被問到結婚一事，基哥直言婚事將於年尾舉辦：「應該年尾結婚，因為等佢父母嚟到，佢父母喺美國，等佢哋返咗嚟見一見傾一傾，好簡單，最主要都係想畀返名分佢。」不過基哥揚言不會大搞：「應該唔會啦，應該請最close嘅friend，大家一兩圍咁樣，好多人都知，不過唔想再鋪張。」

無綫新劇《法言人》宣傳活動。（陳順禎攝）

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