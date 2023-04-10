成龍69歲生日與師兄弟重聚　被元彪整蠱掟蛋糕仍開心：只有他敢做

由成龍主演的電影《龍馬精神》近日在內地正式上映，最近成龍與一眾拍檔輾轉各地出席宣傳活動。日前（7/4）是成龍69歲生日，劇組去到廣州的戲院宣傳，有粉絲送上一條龍造型的蛋糕，令成龍非常開心！而最驚喜的是，成龍的師弟元彪與成家班成員專程到場支持，更即場為成龍慶生，與一班老友重聚的成龍都十分感慨：「這一次是把我激動壞了，因為我們真的好幾十年沒有見。」



成龍的師弟元彪與成家班成員專程到場支持。（微博@電影龍馬精神）

眾人除了送上一面印有「永遠的大哥」的錦旗之外，還送上生日蛋糕，為成龍慶生。當成龍切蛋糕之際，站在他身後的元彪突然上前挖了一層Cream並抹到成龍臉上，更露出得意的表情，被師弟突襲的成龍不但沒有嬲，更笑言：「這件事只有他敢做。」但話音未落，元彪又再次整蠱師兄，場面搞笑！即使被師弟一再整蠱，但成龍都完全沒有嬲，反而笑得非常開心，可見師兄弟感情十分好！

+ 31

成龍與元彪、洪金寶、元秋、元華等同是「七小福」成員，多年來師兄弟感情深厚，過往都曾拍攝過無數經典動作片，深受影迷喜愛。2016年由成龍主演的喜劇電影《絕地逃亡》在北京舉行發布會，當時元彪亦有現身撐場，兩人大談昔日拍戲點滴，更即場大擺Pose合照，表情多多的他們成功帶動全場氣氛！

表請多多！（視覺中國）