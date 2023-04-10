著名影星吳耀漢逝世終年83歲　兩年前已透露自己停工兩年

83歲著名影星吳耀漢傳出死訊，終年83歲。



《香港01》接到報料，指吳耀漢家人已在通訊群組確定了吳耀漢離世的消息，內容指家人們接到醫生通知，指吳耀漢可能會在昨天離開，叫他們到醫院見最後一面。在醫院裡，吳耀漢被連接許多喉管，家人們為他祈禱。他被告知吳耀漢的心臟停止了，一度要用儀器使它再次運作，最後醫生簽紙確認吳耀漢死亡。

兩年前，吳耀漢接受傳媒訪問時透露自己已經停工兩年，而且只剩下一成腎功能，要每天洗腎，日常活動限到很多限制。不過他表示醫生不建議他換腎，現時與太太和兩名女兒居住於南圍村屋。

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吳耀漢近年因年紀大身體出現不少毛病，曾因心臟血管栓塞要做手術，有嚴重腎衰竭的他腎功能只剩約一成，每日要洗肚4次，近年更聽力衰退，下降了大約七成，前年吳耀漢曾上鄭丹瑞（旦哥）的YouTube Channel《健康·旦》講述聽力衰退對生活造成的影響，直言自己最初很頑固：「其實我諗我同好多老人家一樣，就係我哋唔承認呢個缺憾。」更不願佩戴助聽器：「最初開始時係死硬頸，直情唔肯戴，直至老婆忍唔到，買咗一個，我點解唔戴兩個係嫌佢煩，以為戴一個就ok，幾好都聽到，後來戴戴吓都要兩個！聽得唔好係你蝕底喎，你睇戲又聽唔晒，唔到你話費事，男人就係咁樣。」現時吳耀漢兩邊耳都需要戴助聽器，他更勸諭大眾要正視身體各種毛病：「蝕底嘅係自己」。

吳耀漢現時兩邊耳都需要戴助聽器。（YouTube影片截圖）