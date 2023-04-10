隱形戰隊｜陳山聰與林子善識於微時：廿幾年前我都未結婚仲蒲緊

《隱形戰隊》踏入結局周，今日（10/4）一眾演員齊集出席劇集宣傳活動。陳山聰接受《香港01》訪問時透露大結局時，劇中演員會相聚食飯一齊睇大結局。他說：「partner咁好，我係開心嘅，尤其係子善，因為佢做嘅時候真係畀咗好多心機，見到佢有呢個成績作為佢阿叔我好開心。」

陳山聰與林子善識於微時。（葉志明 攝）

他也表示，希望《隱形戰隊》得到「最佳劇集」的獎項。他說：「我希望《隱形戰隊》可以攞到最佳劇集，子善都攞到『最佳男配角』。」談到上次活動時林子善因為講及兄弟情而流淚的事，他就說：「其實佢每一次都好容易感動，自從生咗個女之後都好感性，你見佢頭先少少嘢都想喊，其實佢係好真性情。」

陳山聰直言想兄弟林子善奪得「最佳男配角」。（葉志明 攝）

陳山聰與林子善原來相識了20多年，當年林子善還只是一個夜場打碟DJ。他說：「廿幾年前，我都未結婚仲蒲緊。我哋識於嗰個年代，到今日我哋都有小朋友，我哋話題就變成邊隻奶粉好，或者小朋友咳食應該食咩藥，或者約埋一齊去海洋公園。其實嗰個年代唔係講女，你知嗰個場合見到面就飲酒，講完第二日都唔記得啦。」

《隱形戰隊》一眾演員出席宣傳活動。（葉志明 攝）

陳山聰續說：「人成長咗真係唔同，所以我都希望佢嘅努力，希望觀眾都睇到，係今年攞到一啲成績返嚟。」

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