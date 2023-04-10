東張西望｜黃小姐花65萬買豐胸療程標退唔到款：個個女人都想靚啲

今日（10日）的《東張西望》講到購買豐胸療程，40歲的黃小姐花了65萬去購買一系列的豐胸療程，療程主打天然，不會打針及吃藥，但她做了一段時間後，便覺得療程其實並沒有什麼幫助。黃小姐醒覺後，想找回美容院退回還未做的療程，但美容院的條款則不讓她退款。

40歲的黃小姐花了65萬去購買一系列的豐胸療程。(節目截圖)

黃小姐指：「我想將個身型靚啲嘛，又挺又聚攏，個個女人都想㗎啦！」所以她便相信美容師的說話，購買了一系列的豐胸療程，但後來發現其實沒有太大的效果，黃女士不斷「呻笨」。

黃小姐話個個女人都想又挺又聚攏㗎啦。(節目截圖)

黃小姐說美容院用精油幫她按摩胸部，她目測自己的胸部好像真的變大了，之後美容師加以游說，所以她便買下了豐胸療程。首先她購買了大約5萬元的療程，之後她每次去美容院都會有不同的美容師游說她買豐胸療程，黃小姐說：「我去咗20次，佢就sell咗20次！」她亦指美容師從未給她看過價目表。

黃小姐去20次就畀佢哋sell足20次。(節目截圖)

一個療程未完黃小姐又買另一個療程，累積下來她已經購買了50多萬的療程，之後美容師說負責人想看一下她胸部的進展：「佢話幫我做通經絡、通淋巴，一開口就話15萬。」黃小姐本著是最後一次，所以就買了這個15萬的療程，前前後後總共花了65萬去做豐胸療程。

一個療程未完黃小姐又買另一個療程，累積下來她已經購買了50多萬的療程。(節目截圖)

《東張西望》向註冊西醫及註冊中醫查詢，兩者都指身體基本於25歲左右已經長定了，不會因為按摩而令胸部激增，而按摩後出現變大的情況也只是屬於短暫的情況。

《東張西望》向註冊西醫及註冊中醫查詢。(節目截圖)

兩者都指身體基本於25歲左右已經長定了，不會因為按摩而令胸部激增。(節目截圖)

黃小姐做了15次的療程後發現其實效果並不大，所以打電話去美容院看看能不能退款，美容院職員指療程不能退款，但可以幫黃小姐做延期，讓她不用急於一時把所有療程都做完。而美容院的條款其實亦有寫明療程有效期一年，而療程效果亦因人而異，充分保障院方。

美容院的條款其實亦有寫明療程有效期一年，而療程效果亦因人而異，充分保障院方。(節目截圖)

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