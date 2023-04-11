吳彥祖爸爸36年前古董保時捷入選75周年展覽　粉紅色座駕證好眼光

現年48歲的吳彥祖（Daniel）近年常居美國，經常在社交平台分享生活，且非常熱衷賽車，家中亦有多架跑車。而為紀念保時捷成立75週年，保時捷汽車北美公司與 Petersen Automotive Museum（彼得森汽車博物館）合作，以「我們是保時捷」為名，展覽40多件經典作品，當中包括吳彥祖的911 Carrera（G 系列）。



全球只有40多件展品入選，吳彥祖的這架911 Carrera是其中一件。（網絡圖片）

這架粉色的保時捷是吳彥祖在12歲時幫爸爸選的顏色，當年吳爸爸告知吳彥祖要買一架保時捷，而他可以為此選顏色，雖然已時隔三十多年，但他依然記得當時見到這架跑車的心情，在學校坐立不安，並告訴同學們爸爸會開保時捷來接自己，心情非常急切，結果因顏色反被同學嘲笑：「你爸爸買了一架粉紅色的保時捷。」這一度令吳彥祖感到沮喪，不過他仍為當年的選擇感到自豪，放眼當下也非常時髦。

對此，網友都感歎吳彥祖眼光獨到：「冰莓粉，審美領先潮流三十年啊」、「他家真有錢，還那麼帥，這不就是模版高富帥麼」、「爸爸也好棒，會讓12歲的孩子去選車」等。

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