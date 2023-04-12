張致恆老婆雯雯被迫上絕路？ 凌晨9字控訴即惹網民擔心怕做傻事

張致恒（Steven）與老婆區燕雯（雯雯）於2019年奉子成婚，兩人三年抱三，結婚至今已育有3名兒子，但去年在最細兒子未滿一歲時，雯雯已周期性嗌離婚，被網民戲稱做「離婚界KOL」。雯雯曾多次在IG上大呻Steven「又廢又懶」兼疑似發表離婚宣言。由於Steven孭住一身債務無法償還，雯雯自爆一家已陷入經濟拮据的困境，她要開網店賺錢養家，同時又要面臨債主的奪命式追債。本月1日雯雯曾於IG story出黑底白字post寫道「撐唔住」疑似己受不了現時的生活狀況，令網民擔心。

雯雯與Steven張致恆先後誕下3名兒子。（IG：@ugly__mama）

今日凌晨，雯雯再次出黑底白字post寫道「好絕路 究竟可以去邊？」疑似表達自己現時正處於「走投無路」的狀況，字裡行間充滿了負面情緒，即令網民擔心她被生活困境迫得透不過氣來，萬一鑽牛角尖了，可能會做出傻事，甚至一時想不開會走上絕路。最近雯雯有透露過她正在努力找地方搬家，找到地方卻又解決不到租金問題，未知她此post可會與搬家事宜有關。

雯雯出post表示自己現時感到好絕路。(ig截圖)

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