隱形戰隊｜劉佩玥慘遭性侵兼活埋　劉穎鏇重傷昏迷陳山聰崩潰狂喊

《隱形戰隊》來到結局篇劇情相當緊湊，昨晚（11日）一集邢風（劉穎鏇Tiffany飾）及Shadow（劉佩玥Moon飾）被鏗少（阮浩棕飾），與匡勝天手下暴龍（易宇航飾）及拳霸（何慈茵飾）綁走，Cool Sir（陳山聰飾）及女女（林子善飾）齊告崩潰。

Tiffany同阿Moon為咗拍《隱形》，已經唔止一次畀水淋。

Tiffany同阿Moon被綁後受盡折磨。

邢風與Shadow被綁後受盡折磨，被吊起兼施以水刑，之後又被困車內遭暴走的鏗少用泥頭車猛撞，畫面極盡官能刺激。二人被綁期間，Shadow機智地在路途中掉下警員證，令Ocean（馬國明飾）等憑著線索成功找到二人。經過一輪激戰，Cool Sir幾經艱辛救出重傷昏迷的邢風，Moon則遭鏗少等人擄走，被鏗少強姦之餘更慘遭活埋，性命與躺在醫院昏迷不醒的邢風同樣危在旦夕。

+ 3

何慈茵獲封「最強打女」

昨晚兩大亮點落在Tiffany與何慈茵的更衣室大戰！擅長營造緊張氣氛的監製文偉鴻（Jazz），先是大頭close up邢風察覺有異的表情，及何慈茵拿著暗殺武器步入更衣室，之後二人大打出手，並由Locker一直打至長櫈位置。原本一直處於下風的何慈茵，其間將暗殺武器換成戰術筆，並成功吼準Tiffany虛位下手將其制服。由於整個場口節奏緊湊、拳來拳往，網民都留言大讚好睇：「兩位都好有型」、「實戰何慈茵一定打贏，不過劉穎鏇都操得好Fit」、「如果真打，我買何贏」，更有網民力指何是「最強打女」。

+ 2

大讚Tiffany唔錫身零怨言

對於網民正評，何慈茵坦言好開心：「依家佢哋見到何慈茵呢個名，就會期待有精彩嘅打戲出現，對我嚟講係好大嘅鼓勵同推動力，希望可以幫到手帶起香港動作戲嘅熱潮。」談到更衣室大戰，何慈茵大讚Tiffany專業：「我哋打嗰陣兩個都唔錫身，真係拳拳到肉，好好玩、好過癮。我記得Tiffany前臂打到瘀晒，佢比我想像中更tough，因為佢戲服好多時都係背心，手臂同腰都好難攝pad（保護）。同埋佢吊威也好多時都勒到背、胳肋底同手臂損晒，但佢依然冇怨言去努力做好每個動作。」何慈茵還特別感謝一班勞苦功高的龍虎武師：「佢哋每個人都付出同犧牲好多，冇咗佢哋啲打戲唔會咁精彩。」Tiffany昨晚則在IG上載與自己全劇唯一「替身」合照，並感謝「對方」替她完成最危險的動作，估計是指翻車場面。

+ 1

劉佩玥成結局篇亡魂第一人？

另一重點位則落在Shadow與女女（林子善飾）一波多折的感情線上。當兵當足廿多集的女女，其誠意不但打動Shadow，就連追劇的網民亦深受感動，紛紛替他抱不平，更有人鬧爆Shadow不懂珍惜。可惜當Shadow覺醒欲與女女進一步發展之際，卻慘遭擄走兼被強姦，出盡辦法仍未能尋獲Shadow的女女數度崩潰。昨晚結尾，POTT終偵察到鏗少位置，女女等趕到現場後收到鏗少留下「等收屍」的字條，令女女急如熱鍋上螞蟻；另一邊廂，被鏗少折磨得不似人形的Shadow，被困死在木箱之餘更慘被活埋，到底女女等人最終能否成功拯救Shadow？還是Shadow會成為結局篇亡魂第一人？