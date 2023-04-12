上山詩鈉為囡囡慶祝26歲生日　Hilary成名牌寵兒變沈月最強勁敵

上山詩鈉女兒Hilary Fan遺傳了媽媽的優良基因，不但擁有混血美貌，而且外形出眾，近年更被外界譽為「最索星二代」。今日（12日）是Hilary的26歲生日，上山詩鈉在IG Post出為囡囡慶生的合照，並寫道：「Happy birthday my sweetheart! Love you!（生日快樂，我的寶貝，愛你！）」而劉嘉玲、謝婷婷、周汶錡等都有留言送上祝福！



上山詩鈉女兒Hilary Fan遺傳了媽媽的優良基因，不但擁有混血美貌，而且外形出眾，近年更被外界譽為「最索星二代」。（IG@hilaryasdf）

出身演藝世家的Hilary，媽媽是上山詩鈉，張智霖是其表舅父，名副其實由細靚到大。曾在美國波士頓大學留學的Hilary，原本修讀公關與市場學，曾指最想投身時裝和活動策劃等幕後工作，但因未有演出經驗，所以暫未考慮是否加入娛樂圈。不過Hilary畢業後回港發展，現時活躍於時尚圈，不時獲邀出席品牌活動，無論擺Pose還是行騷都不輸專業Model，表現力十足。而Hilary平時熱愛戶外活動，曬得一身蜜糖膚色的她，身形匀稱，衣着打扮亦行歐美風，大方展現健康性感美！

與黎姿同場。（IG@hilaryasdf）

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