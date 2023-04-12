成人教科書｜洪永城參觀夏利里拉家族5萬呎巨宅　擁90間房極震撼

由洪永城（Tony）主持、逢周一至周三晚十點半翡翠台推出的「無框架」綜藝節目《成人教科書》，最新一集他們就一同參觀來自印度12歲的Shahan Chellaram豪宅，由於Shahan所屬家族為夏利里拉家族是香港望族，家族豪宅九龍塘窩打老道綠色大宅，佔地超過5萬平方呎，非常奢華！



行到門口已經嚇到呆！

夏利里拉家族是本港最富有的印度裔家族，紮根香港將近百年。

Shahan的家令人嘆為觀止。

夏利里拉家族是本港最富有的印度裔家族，紮根香港將近百年，家族成員超過100人。據知大宅全屋以高牆圍著，分為新舊兩翼，以印度姬陵式設計。現在，大屋樓高3層，另設一層地庫，總面積達50,000平方英尺（4,600平方公尺），共有90個房間(40間睡房)(40間浴室)、多個裝飾宏偉的客廳、一個設有75座位的電影院，另有祈禱室、保齡球場、健身房、桑拿房、游泳池、按摩浴池、酒吧區等，儼然是個自成格局的小社區。地庫則可以停泊70輛汽車。

大家都想有關係。

有好多個廳！

好奢華！

點撃下圖睇極震撼裝修：

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每逢星期日，家族成員都會聚餐，差不多隔日都有大大小小的生日會或其他類型的慶祝活動。他們聘請了30個僕人、3個廚師、幾個修理技工、1個園丁、7個司機和1個裁縫，以維持每日的起居作息。夏利里拉家族在港亦持有其他物業，包括市估值約7.2億渣甸山屋地等等，資產以百億計。雖然家族如此顯赫，但Shahan不但未有半點傲氣，為人非常親切，他更在節目謙稱每當有人讚他的家很大時，他都不懂如何反應，只能禮貌地以「Thank you」來回應。

Thank you.

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