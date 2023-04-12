黎耀祥帶巨型不銹鋼煲買粥變粉絲見面會　有求必應勁親民獲激讚

曾三度奪得無綫視帝，現年58歲的黎耀祥 (祥仔) 近年主力北上發展，拍劇、拍電影、參演綜藝節目以及直播帶貨等，密密搵真銀。他的太太Julia（梁耀蓮）亦做「跟得夫人」，隨老公北上貼身照顧。為了方便工作，祥仔更已在中山置業，夫妻倆目前正長居當地，且已融入了內地生活，閒時四處遊山玩水，日子過得相當愉快寫意。

祥仔與老婆目前正在內地居住。(影片截圖)

祥仔日前到了順德品嚐當地的特色美食，有一晚他去了一家街坊粥店買艇仔粥外買回去做宵夜。他跟老闆娘說要兩碗艇仔粥，隨即拿出一個比飯煲還要大的不銹鋼煲出來，表示要把粥放到裡面。老闆娘一眼便認出祥仔，禮貌要求合照，店內的其他客人亦紛紛上前集郵，祥仔有求必應，逐一與他們影相，買粥變了粉絲見面會似的，盡顯他親民友善的一面。老闆娘亦十分識做，裝了很多粥給祥仔。

祥仔自備器皿去買粥。(影片截圖)

祥仔這條買粥片為他吸Like 75萬，網民都紛紛留言大讚他：「超級nice」、「TVB的演員，不僅會演戲，還會做人，接地氣，沒有架子」、「香港明星就是親民」，祥仔回應表示：「大家開心就好。」而對於他自備巨型不锈鋼煲去買粥更是大感驚訝。有網民表示：「誰能想到，他從袋子裡拿個不銹鋼煲出來」，此留言竟獲近5萬個讚。祥仔亦有親自覆對方說：「環保。」

黎耀祥獲網民支持。(抖音)

點擊睇祥仔呢次買粥片段：

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