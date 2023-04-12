陳嘉寶嫁長洲村民被質疑要追生仔分地　老公帶4歲囡囡滑水錫到燶

33歲的陳嘉寶（Anjaylia）2017年與初戀男友黃頌祈（Epaphras）結婚後，三年抱三，誕下三位千金。大女Hosanna才剛滿4歲，Anjaylia老公便帶囡囡玩滑水，在社交平台以英上留言：很高興女孩們能夠體驗她們爸爸喜歡的東西，她們也喜歡它！」黃頌祈是滑水教練，還叫不太了解這項運動的人不要擔心：「很安全的，尤其是 cable wakeboard」。

陳嘉寶2017年與初戀男友黃頌祈結婚。（ig@anjaylia）

二人3年抱3，陳嘉寶被指係生仔機器。（ig@anjaylia）

大女Hosanna去年仍要穿着尿片玩水，今年已出海玩滑水，認真犀利！相中見Hosanna做足安全設備，穿上救生衣和水泡手環，用小手緊緊抱實爸爸的大腿近膝蓋位置，赤腳站在wakeboard板上毫無懼色，隨住水流左右傾斜，遺傳了爸爸的運動細胞，笑逐顏開玩得好開心。玩完之後，還在水中跟爸爸咀嘴，場面溫馨有愛。

老公黃頌祈錫女錫到燶，帶4歲大女Hosanna去滑水。（ig@epaphras）

黃頌圻是長洲圍村村民，還是家中獨子，Anjaylia曾被諷是生仔機械，質疑她不停生是為追仔分地。年前Anjaylia撰長文駁斥謬誤，指自己從沒有家庭壓力，「我爸媽兩個女兒，他們特別驕傲。先生家裡是四、五代基督徒，覺得有後代就是福份，男女都是神賜的，都很珍貴。」她還斷言否認生仔有地分，如果想看生仔分家產劇情，建議大家翻看《溏心風暴》。

她又指長洲不同圍村，他們他們家沒有祠堂，只有一間返了幾代的教堂，還由黃頌圻的太太爺捐地起興建。她續說：「我們就算生一萬個兒子都沒有東西分，不好意思，反而我們跟大家一樣要更努力工作賺錢給孩子們更好的生活。我真心不明白為什麼會覺得男生比較好跟重要……教得好的話，就是個好孩子吧。真心喜歡孩子的人，其實就會單純的覺得男生女生都一樣。」

黃頌圻係長洲圍村村民，還是家中獨子，（資料圖片）

Anjaylia曾被嘲是生仔機械，撰長文反擊。（ig@anjaylia）

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