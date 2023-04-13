中年好聲音｜龍婷率先跑出開音樂會　票價媲美李克勤紅館騷

在TVB節目《中年好聲音》中突圍而出的龍婷（旺角小龍女），將聯同香港青年愛樂樂團於 5月28日，在香港文化中心音樂廳舉行之「星夢交響慈善音樂會」，門票將於今天 （13日） 率先開放讓歌迷優先訂購。

龍婷將聯同香港青年愛樂樂團舉行之「星夢交響慈善音樂會」。

樂團總監林啟暉表示：「我們在很偶然的機會下和龍婷合作了多年，她是一個很 nice 和很隨和的人，完全沒有任何架子，大家也很歡迎她。她唱歌很容易引起大家共鳴，看到她的努力和奮鬥，是非常值得大家尊敬和欣賞，她絕對是追求卓越和向上遊的代表人物之一，在經過彼此商量後，她也很樂意成為註團藝術家，爲樂團的發展出一分力。」

樂團總監林啟暉。(香港青年愛樂樂團網頁)

龍婷說大部份樂團成員日間時間也有正職或要上學，但因對音樂的喜愛，令到他們寧願犧牲休息時間也要做好今次演出，這一點令她非常感動，她現正和樂團商量歌單和歌曲編排，希望每位入場觀眾也能感受到台前幕後的那份誠意。

龍婷說非常感動因為大部份樂團成員日間時間也有正職或要上學，但因對音樂的喜愛，令到他們寧願犧牲休息時間也要做好今次演出。

今次門票價格分別為$980、$580 和$380 三種，跟李克勤紅館騷一樣，並將於 4月20日於城市售票網公開發售。

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