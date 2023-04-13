周慧敏驚傳離婚被指要倪震淨身出戶　親回11字藏玄機揭真相

現年55歲的「玉女掌門人」周慧敏 (Vivian) 於2009年與老公倪震結婚，即使兩人曾在婚前一年被當年21歲的城大校花張茆介入，倪震與張茆被影到咀咀，但Vivian依然選擇原諒並相信男方，始終不離不棄。Vivian與倪震結婚至今多年一直十分恩愛，可是近日內地網卻突然瘋傳Vivia已經作出了離婚的決定，還主動向老公提出了離婚請求。

倪震曾背叛「玉子掌門人」周慧敏，遭全城鬧爆是世紀賤男。（視覺中國）

據爆料者指Vivian提出離婚時已將全部財產轉移，當中包括夫妻共同財產以及老公的個人財產，總共超過港幣10億元。有指Vivian將這些資產都轉移到其他地方，她與倪震兩人的帳戶都被清空了，即使離婚要瓜分財產，倪震是一分錢也拿不到。爆料者又指Vivian並沒有於社交平台上更新她的離婚狀況，應該是仍處於法律程序中，所以現階段不方便公布。

2008年倪震被爆有第三者，發生「張茆事件」二人曾一度分手，可是事情發生短短13天後，兩人戲劇性復合並宣布結婚。（圖片來源：視覺中國）

對於突然傳出離婚傳聞，Vivian似乎也有留意到，她昨日就於IG post了一張雀仔相，留言寫道：「除了鸚鵡朋友之外，最近連珠頸斑鳩朋友也來探訪。初時還以為是鴿子，謝謝支持者告訴我其實是斑鳩。在家裏都能夠賞鳥，讓我和先生都感到好快樂，更讚嘆造物主實在太偉大了。❤️」當中一句「讓我和先生都感到好快樂」絕對是此post焦點所在，明顯是交代她現時的婚姻狀況，與老公依然好恩愛，生活得幸福快樂，藉此回應有關離婚傳聞，簡單11字可見她根本沒有和老公離婚。

Vivian出post回應離婚傳聞。(周慧敏ig)