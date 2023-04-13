尹光出新歌斥資六位數拍虛擬實境MV 5月開騷請蝦頭做嘉賓合唱

有「廟街歌王」之稱的尹光今日（13日）於油麻地廟街美都餐室為新歌《掂呀》MV首播會，邀請到蝦頭楊詩敏、張子丰等現身撐場，並宣布即將於5月11舉行演唱會。今次新歌更斥資六位數進行虛擬實境拍攝，尹光更笑言是入行以來拍得最開心的MV：「開心過《少理阿爸》！」

尹光今日舉行新歌MV首播會。（葉志明攝）

尹光與蝦頭接受《香港01》訪問時，透露自己一向都很欣賞蝦頭，故特別邀請對方擔任演唱會特別嘉賓，更大讚蝦頭有喜感之餘，在唱歌及演戲方面都非常出色。問到兩人日後可會有機會合作，尹光表示香港好少人唱搞笑歌，希望日後兩人有機會合作，帶到好的作品給大家：「唱咗咁多年都仲喺舞台，本身我好敬業樂業，仲會諗有啲咩新歌令到觀眾開心。」更指新歌《掂呀》是勸是下青年，不要繼續頹廢及懶惰，要向上掙扎。

今次MV以虛擬實境拍攝，尹光直言從來都未拍過咁勁嘅MV，將整個廟街搬進MV，更有得上太空。提到尹光唱了Rap這麼多年，可會與新一代歌手合作一下？尹光表示已經跟分多Rapper合作，包括農夫、MC Jin、阿肥@廿四味等，更自言很喜歡跟後生仔合作及保持心境開朗。問到如何保持年輕，尹光笑言：「我打乒乓波，同埋一日行一萬步！」

蝦頭現身力撐尹光。（葉志明攝）

至於是否有留意「亞視一姐」阿儀推出了新歌，MV點擊過了一百萬，尹光指大家歌路不同好難合作，不過自己對於點擊沒有太大感覺，更搞笑指唱完就算

另外，對於可會信心奪得「金像獎最佳女配角」，蝦頭坦言一向知道提名及好的評價已經好感恩，自己只會平常心，因為其他入圍的演員都演得非常好，有機會勝出就只是贏得少許好運。戰衣方面，蝦頭搞笑說：「都有啲嘢睇，盡地一鋪啦，因為人生都唔知仲有冇機會，把握好機會去展現我最美麗嘅美態。」