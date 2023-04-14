隱形戰隊．大結局｜陳展鵬暴走變喪屍仍被殺　唐詩詠馬國明大團圓

由馬國明、唐詩詠、陳山聰、劉穎鏇、劉佩玥、江美儀等主演的TVB劇集《隱形戰隊》今晚（14日）迎來大結局，上集講到匡勝天（陳展鵬飾）為了幫阿Yan（趙希洛飾）報仇，殺入Ocean（馬國明飾）家中綁架嬌姐（程可為飾），期間阿寶（唐詩詠飾）察覺有異入去查看時與匡勝天展開激戰，可惜被對方打暈並捉走。而Ocean回家後發現走廊位有超長血路，返到屋企發現嬌姐心口中槍不幸身亡，而阿寶亦不知所蹤。其後Ocean接到匡勝天電話，對方講道：「我要佢好好感受吓死亡前嘅痛苦。」當Ocean表示絕不放過他時，匡勝天再冷言謂：「你搵到我先啦！」氣氛緊張！



嬌姐（程可為飾）慘死。（電視截圖）

寶寶（唐詩詠飾）與匡勝天（陳展鵬飾）展開激戰，可惜被對方打暈並捉走。（電視截圖）

Ocean（馬國明飾）接到匡勝天電話。（電視截圖）

阿寶被捉走後，苦口婆心希望勸到匡勝天自首，匡勝天一邊聽一邊眼濕濕，似乎有所動搖，但原來只是他扮出來的，他決心要繼續實行自己的報仇計劃，更Hack入警方的系統，向Ocean宣戰，並播出阿寳自白的影片，而Ocean就從阿寶片中留下的暗示拆解出原來她被困在行駛中的凍櫃車中，救人行動刻不容緩！

好好戲！（電視截圖）

留下提示。（電視截圖）

Ocean同Cool Sir（陳山聰飾）終於找到匡勝天，但原來匡勝天早已得知阿Yan不會醒來，於是決定和Ocean、Cool Sir同歸於盡！匡勝天更拿出「最強武器」，在頸部注射後即刻變身，不但雙眼充血通紅，更爆晒青筋，猶如喪屍上身！變身後的匡勝天威力無窮，打到Ocean及Cool Sir毫無還手之力，三人展開連場苦戰，最後Ocean同Cool Sir合力成功殺死匡勝天！而Ocean亦順利在凍櫃車找到阿寶，在現場裝置的炸彈爆炸前及時抱着對方跳海，避過一劫，但Ocean就被炸彈炸傷背部，受了重傷的Ocean不知所蹤，而阿寳因受了刺激，昏迷完醒後竟忘記Ocean的存在。

匡勝天拿出「最強武器」變身！（電視截圖）

最後合力殺死。（電視截圖）

成功殺死匡勝天。（電視截圖）

Ocean及時抱着寶寶跳海，避過一劫。（電視截圖）

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而女女（林子善飾）在危險之際搏命救回Shadow（劉佩玥飾），經歷了不少辛酸的女女終於成功打動Shadow，他單膝下跪向Shadow求婚，而Shadow亦一口應承，更主動攬實女女Kiss，場面感人！另一邊廂，Cool Sir同邢風（劉穎鏇飾）都有情人終成眷屬，Cool Sir亦向邢風求婚成功！此外，阿寶終於想起Ocean，她回憶起兩人過去的甜蜜點滴，不禁落淚：「簡曜洋，你聽唔聽到呀？你去咗邊？你係咪死咗？」此時Ocean終於出現，並講道：「衰婆，咁遲先記起我，作死呀？仲謀殺親夫添！」兩人終於團聚，原來Ocean昏迷了兩個月，剛醒來不久，但因醫生擔心阿寶會再次受刺激，所以叫Ocean要給她時間自己想起所有事，最後兩人甜蜜擁吻，大團圓結局！

有情人終成眷屬！（電視截圖）

有情人終成眷屬！（電視截圖）

終於恢復記憶。（電視截圖）

大團圓結局！（電視截圖）