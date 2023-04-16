52歲萬綺雯素顏與舊拍檔聚會　邀張文慈林志豪到自家民宿玩得盡興

亞視自製的劇集《我和殭屍有個約會》系列，早已成為劇迷心目中的經典，當中飾演馬小玲的萬綺雯及飾演金未來的張文慈，近年轉戰內地發展後依然大受歡迎。早前兩人相約聚會，曾在《我和殭屍有個約會II》中飾演游志傑的林志豪亦有出席，張文慈在微博分享合照，並寫道：「開心之旅又結束了，捨不得捨不得，好朋友不需時刻聯絡，惦記在心，見面依然如故，到八十歲還要在一起去玩哦～」



亞視劇集《我和殭屍有個約會》系列十分經典。（視覺中國）

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相中所見，現年52歲的萬綺雯身穿黃色衫，頭戴Cap帽，即使已年過半百，但素顏出鏡的她皮膚依然白滑緊緻，保養得宜！而51歲的張文慈亦同樣狀態不錯，風采依然，52歲的林志豪造型簡單，但笑起來非常陽光，依然靚仔有型！眾人難得相聚，對着鏡頭大擺Pose影相，心情大靚！

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三人都曾是亞視旗下小生花旦，並合作拍攝過《我和殭屍有個約會II》，緣分不淺。近年三人都已長居內地發展，當中萬綺雯在浙江莫干山與朋友合作開民宿，為了打理生意，她長期在當地生活，今次張文慈同林志豪亦有到訪民宿，三人玩得非常開心！張文慈曾一度移居上海發展，專注直播帶貨工作，但去年年初她轉簽王祖藍旗下公司，目前在廣州發展；而林志豪離開亞視後，曾返回台灣發展，但因身體出現問題，需要停工休養，康復後，他積極鍛煉身體之餘，亦努力尋求工作機會，2021年林志豪正式重返內地發展，並在北京定居。