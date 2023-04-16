55歲陳加玲近況曝光發福走樣唔認得　曾做富商小三轉從商身家逾億

現年55歲的陳加玲於80年代初被黃百鳴發掘，與羅明珠、羅美薇、李麗珍以及袁潔瑩組成第一代「開心少女組」，年紀輕輕便加入演藝圈，接拍了多部電影包括由她們擔綱演出的《開心鬼》系列。陳加玲在《開心鬼放暑假》中飾演姚瓊一角而成功上位，不過她在1996年就宣布退出娛樂圈，之後生活一直十分低調，鮮有現身公開場合。近年她曾以原名陳思行執導內地電影《宇宙有愛浪漫同遊》，但並沒有參與幕前演出。

羅明珠、羅美薇、李麗珍、陳加玲及袁潔瑩組成第一代「開心少女組」。（網上圖片）

日前資深傳媒人汪曼玲於社交網分享了多張她出席「寺同道合2023慈善素宴」時與好友們的合照，當中包括久未露面的陳加玲。相中可見皮膚依然白皙陳加玲看來身形比前略為發福，臉上也明顯有歲月的痕跡，清楚見到皺紋和法令紋等顯老特徵，走樣了不少，第一眼實在令人難以認出是她。

少女時代的陳加玲。(劇照)

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陳加玲在80年代由黃百鳴發掘進入娛樂圈，樣貌甜美的她迅速走紅，片約不斷，論電影產量屬第一代「開心少女組」中最多，曾參與30部電影，她曾在1991年三級電影《聊齋艷譚續集：五通神》中有大膽演出，與黃秋生有不少對手戲，直至1996年陳加玲宣布退出娛樂圈。

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離開演藝圈後，陳加玲在當時的男友羅傑承幫助下，轉型做電影出品人。活躍於港澳兩地的羅傑承曾投資地產、娛樂及體育事業，據知他與陳加玲因合作電影而認識，兩人在1991年傳出緋聞，但當時羅傑承已有家室，後來羅傑承與太太離婚，公開與陳加玲的情侶關係，但兩人在1998年分手收場，之後他們更一度因金錢糾紛對簿公堂。對於被指是第三者，陳加玲曾發聲明指自己當年年少無知，曾與一位已婚男拍拖，事後才發現真相，雖然她沒有講明對方是誰，但外界推測正是曾與她拍拖六年的羅傑承。

陳加玲曾與富商羅傑承拍拖6年。（視覺中國）

陳加玲與家姐陳秀雯曾因前姐夫林國雄反面，陳加玲曾炮轟林國雄耗盡家姐三千萬積蓄，更以近三千字聲明作反擊，用卑鄙、無恥、賤格來形容林國雄，兩姊妹因而決裂，直至近年關係緩和。而轉做幕後工作的陳加玲曾靠炒股賺了人生第一桶金，她亦有在泰國、日本及北京等地投資做生意，搞得有聲有色，身家已經過億！

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