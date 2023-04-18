港台「唔係菜呀」忍笑主持鄧添樂　IG貼唱歌片網民讚好磁性

日前網上瘋傳港台節目《香江暖流》中的「極速15秒」短片，觀眾林婆婆將「歌唱組合」名聽錯成「蔬菜組合」，落力數蔬菜名卻全錯，其中極力忍笑的主持人鄧添樂因而爆紅，又獲讚對老友記好有耐性、表現專業。鄧添樂除了主持外，原來唱功都不錯，他貼上一條錄節目的唱歌片，聲線溫柔有磁性，網友都留言讚：「你把聲堅好聽！」



港台主持鄧添樂負責主持及監製多個長者節目，其中《香江暖流》日前因林婆婆聽錯題目喪Rap「生菜、白菜、芥菜、西洋菜……」而鬧出笑話，鄧添樂極力咬緊嘴唇忍笑，叫林婆婆聽清楚題目，並提醒：「唔係菜呀～」雖然最尾還是破功，但其專業式忍笑獲網民大讚高EQ、有耐性，就連周星馳都讚他「奇才」！鄧添樂都坦言冇諗過迴響極大，又分享平時主持這個節目的搞笑遭遇，叫大家不要睇少公公婆婆。

港台主持鄧添樂，因節目《香江暖流》中對聽眾林婆婆忍唔到笑的片段，因而在網上爆紅。（影片截圖）

鄧添樂日前在IG貼上一條自己在港台電視31《Music five》的唱歌片，他在作曲人Barry Chung的伴奏下翻唱楊千嬅的《勇》，寫下：「好啦，做一次大無畏分享下🤡除咗同公公婆婆玩遊戲，逢星期五港台電視31《Music five》會訪問歌手，向老友記介紹新歌同經典作，鼓勵大家支持本地樂壇‼️Me間中都會客串下🤡 為大家隆重介紹，彈結他嘅就係資深音樂人Barry Chung‼️」

認真聽，鄧添樂原來都唱得下，網民都留言讚：「你把聲堅好聽」「又係唱得之節目主持人👏😍」「把聲好磁性！😌」「靚聲王👏👏👏」