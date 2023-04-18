何超蓮結婚｜半億婚禮布置曝光　鮮花水晶奢華裝飾絕美景緻如仙境

已故賭王何鴻燊三房千金，現年31歲的何超蓮與34歲的男友竇驍於2019年公開認愛，兩人拍拖近4年以來一直愛得甜蜜，經常高調曬愛公開放閃，又以情侶檔接Job，並且展開了半同居生活，早已是公認的一對。這段情終於修成正果，兩人今日 (18/4) 於峇里島舉行世紀夢幻婚禮，超蓮將正式成為人妻，竇驍將正式成為「賭王駙馬」。有指今次婚禮花費逾5千萬港元，一對準新人日前亦已起程出發到峇里為婚禮作準備，勢要打造一場畢生難忘的浪漫婚禮。兩人昨晚於當地與好友舉行了婚前派對，準新娘超蓮身穿超Deep V透視吊帶裙性感誘人。

一對準新人舉行了婚前派對。(微博圖片)

日前就有網民入住超蓮與竇驍舉行婚禮期間的酒店，並發現了兩人的婚禮場地，直擊了婚禮現場連夜布置的情境，並將有關照片放到社交網上分享，順道為一對準新人送上祝福。從網民所拍的照片可見，工作人員在海邊的場地連夜趕工搭建。現場用上大量花花草草布置，充滿大自然氣息，還有水晶燈、三角鋼琴等奢華擺設，加上超大無邊泳池配以醉人無敵靚海景，以及晚上的漫天星空，整個氛圍都極之浪漫，彷彿置身絕美的世外桃園，夢幻仙境之中。

何超蓮與竇驍婚禮舉行在即。（IG：@laurinda_ho）

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