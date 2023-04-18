何超蓮結婚｜棄裙褂改着中式露腰旗袍　只戴3對龍鳳鈪獲網民激讚

已故賭王何鴻燊三房千金，現年31歲的何超蓮與34歲的男友竇驍於2019年公開認愛，兩人拍拖近4年以來一直愛得甜蜜，這段情終於修成正果，兩人今日 (18/4) 於峇里島舉行世紀夢幻婚禮，超蓮正式成為人妻，竇驍亦正式成為「賭王駙馬」。一對新人今日雙雙於微博發文官宣結婚，寫道：「三餐四季 餘生漫漫」，一同步進人生另一階段。兩人還分享了中式婚服和西式婚紗禮服的結婚美照。

兩人借微博傳情。（微博圖片）

超蓮今次出嫁雖然有進行中式傳統斟茶儀式，但就棄穿婚嫁裙褂，改穿旗袍，腰間還開了窿透出小纖腰，盡騷她的迷人曲線體態美。以超蓮的億萬家底，卻竟然沒有戴到成手成頸金器，只戴了3對龍鳳鈪以及一條吊飾金環，連金豬牌都欠奉，可見她想走簡約高貴風，而非浮誇炫富路線。超蓮的絕美新娘子打扮亦獲網民一致激讚。

何超蓮出嫁（圖片︰何超蓮微博）

竇驍與何超蓮於昨日 (4月17日) 舉行了中式婚禮儀式，與母親陳婉珍、大舅父等摯親合照留念。一對新人早前更拍攝了一輯Pre Wedding照片，簡直是一對璧人，郎才女貌相當合襯。他們還舉行了定婚派對，與好友一同預演婚禮的甜蜜時刻。

一對準新人舉行了婚前派對。(微博圖片)

點擊下圖睇最新婚照：

+ 4