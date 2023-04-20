MC新歌《花海》MV女主角型格有氣質　私下打扮文青仲係攝影師

MC張天賦昨日（18/4）推出新歌《花海》，由獨立音樂人Gordon Flanders包辦曲詞編監，新歌講述主角邂逅一名女子後對她念念不忘，並漸漸墮入迷戀她的一個「花海」不能自拔，MC笑言與自身的愛情觀相似。而MV就由繼《Loser》後再次合作的張蔓姿（Gigi）擔任導演，身穿背心牛仔褲的MV女主角出現於電視前，瞬間將MC迷住，二人沒有任何身體接觸和交流，只有在同一空間交錯的畫面，呈現男孩FF的花海世界。



MC推出新歌《花海》，由獨立音樂人Gordon Flanders包辦曲詞編監。

身穿背心牛仔褲的MV女主角出現於電視前，瞬間將MC迷住，二人沒有任何身體接觸和交流，只有在同一空間交錯的畫面，呈現男孩FF的花海世界。（影片截圖）

這位打扮型格的MV女主角名為Allison Cheung，從她於IG分享的照片可見，私下的她打扮文青，亦經常為雜誌以及各大品牌影造型照。而Allison的另一身份是攝影師，她曾在一個雜誌訪問中透露第一份工是在影樓當攝影助理，但女性在攝影行業不被看好。為尋找更好的機遇和學習機會，在影樓工作一年半後決定跳出舒適圈，成為freelance攝影師。另外，她亦有一位拍拖多年的男友，二人經常在社交平台貼合照放閃！

MC張天賦新歌《花海》唱出自身愛情觀 再邀Gigi張蔓姿做MV導演

私下的Allison打扮文青，亦經常為雜誌以及各大品牌影造型照。（IG圖片）

Allison有一位拍拖多年的男友，二人經常在社交平台貼合照放閃！（IG圖片）

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