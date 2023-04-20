中年好聲音｜吳大強成「最強點擊王」奪冠在望　龍婷李佳愈唱愈強

無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》最後六強已經誕生，分別是李佳、龍婷、吳大強、顏志恒、羅啟豪及周吉佩，六強選手位位都是唱得之人，他們將於本周日（23日）晚播出的一集中爭奪總冠軍！



位位都是唱得之人！

根據「TVB綜藝」YouTube Channel數據所得（截至昨日早上9時），綜合六強選手過往演唱歌曲的觀看次數，「點擊王」頭三甲順序為吳大強、龍婷及顏志恒。吳大強個人單曲及合唱歌曲總觀看次數突破415萬，當中《浪子心聲》更勁吸48萬觀看次數，他在該集中首度Solo獻唱廣東歌和出動吹口琴秘密武器，表現搶眼！而《情憑誰來定錯對》和《Quando Quando Quando》的觀看次數同樣超過46萬，共有三首單曲突破45萬Views的大強，名副其實是「中年點擊王」！

吳大強成為「中年點擊王」！

「小龍女」龍婷不斷突破。

而「點擊王」第2位是「小龍女」龍婷，其個人單曲及合唱歌曲總觀看次數逾270萬。擅長唱小調的「小龍女」近幾集接連有突破，包括唱廣東歌、玩Rock風及跳舞等，令大家非常期待她在決賽中的表現！至於「點擊王」第3位就是顏志恒，其個人單曲及合唱歌曲總觀看次數逾260萬，當中《一首歌一個故事》勁吸61萬觀看次數，成為所有參賽者單曲之冠，實力不容忽視！此外，吳大強和顏志恒強強聯手合唱的《總有你鼓勵》獲得逾63萬觀看次數，成績斐然。至於由吳大強、李佳、龍婷、馮志豪及應德榮合唱的《今宵多珍重》就吸逾66萬觀看次數，是《中年好聲音》最多人觀看的演出片段。

實力唱將李佳和羅啟豪愈唱愈強，潛力更是不容忽視。身為歌唱導師的李佳，雖然在比賽初期表現未算突出，但去到中後期，李佳爆發小宇宙過關斬將，最終以累積排名分最高分姿態殺入六強，就連「奄尖魔人」伍仲衡都曾大讚她：「真係愈唱愈有味道。」而有「最強黑馬」之稱的羅啟豪，同屬慢熱選手，清晰咬字唱腔是其招牌「撒手鐧」，曾獲不少好評，更是唯一兩奪MVP選手！周吉佩則是實力偶像派，曾入行做歌手的他青靚白淨，是《中年好聲音》的「顏值擔當」，他在節目中不時對着太太深情獻唱，「愛妻號」的形象相當入屋，加上現年36歲的他是六強中最年輕選手，活躍於社交平台的他吸粉力強，極有機會於網上投票一環殺出血路！

周吉佩是「顏值擔當」！