陳凱琳生圖曝光真實身高意外成焦點　超暖心舉動獲激讚人品絕佳

現年31歲的陳凱琳（Grace）是2013年港姐冠軍，擁有標緻樣貌與Fit爆身材，她與53歲的鄭嘉穎於2018年在峇里拉埋天窗，婚後Grace相繼誕下大仔鄭承悅（Rafael）和細仔鄭承亮（Yannick），今年1月再誕下第三胎仔仔Carlos，四年抱三為鄭家開枝散葉。Grace雖然已是人妻兼三子之母，但卻絕無半點師奶味。日前就有網民在香港纜車站附近偶遇Grace，並將與她的合照分享到社交網，大讚她真人好靚好白好瘦。

陳凱琳身材Fit爆。（小紅書/@陳凱琳）

該網民寫道：「旁邊走來一位又瘦又白的混血美女，我沒怎麽留意，就覺得好漂亮，臉好小，我男朋友說那怎麽那麽像凱琳！原來就是！！她當時在拍照工作，不敢上前打擾，後面往我們這邊走了，問能不能拍照，人巨好，一點架子都沒有 ，說話又溫柔。最重要的是，如果你們有仔細發現的話，凱琳跟我們擺的姿勢一模一樣，好配合我們，我也是後來翻照片的時候發現！！」大讚Grace真人好靚女，且她的暖心行為令Po主十分驚喜。

Grace已是三子之母。(陳凱琳IG)

不少網民都認同Grace真的好美，但就意外發現她原來並非那麼高，惹來熱議。Po主自稱身高165cm，男友則是183cm，Grace在兩人身旁明顯矮了一截，官方資料顯示她的身高是162cm，可是她看來卻只有158cm左右。

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