極度俏郎君｜Candy@COLLAR首拍劇憂表現未夠好　感激宣萱親自教戲

ViuTV原創劇《極度俏郎君》由4月17日起，逢星期一至五晚上9時30分播映。劇集講述一名過氣江湖大佬重回正軌做好人的故事。 今晚（20日）播出的第4集，即將揭曉一疤（姜皓文 飾）與舊愛文女（宣萱 飾）二十年前相識的經過，以及兩位與七姐（張慧儀 飾）的三角關係。

Candy@COLLAR首次拍劇擔心表現不夠好，感激宣萱親自落場教戲 。

吳啟洋（Phoebus＠P1X3L）劇中飾演年輕版的姜皓文（黑哥）

劇中，王家晴（Candy@COLLAR）、陳泳伽（Winka@COLLAR）和吳啟洋（Phoebus＠P1X3L）分別飾演宣萱、張慧儀和姜皓文（黑哥）的年輕版。Phoebus指自己為演好角色，事前專程到片場留意黑哥的小動作和表情，笑言最難忘是要塗黑膚色：「因為黑哥好黑，而我就太白，所以每次開拍前都要塗黑自己。」而首次拍劇的Candy直言因要飾演宣萱年輕版而感到大壓力，加上平時較少在人前表露情緒，對於要挑戰拍劇，擔心表現不夠好。

宣萱親自落場指導：「新人入行就做我年輕版，我知佢好大壓力，見到佢我諗翻起我以前初入行都係唔識喊，所以希望Share下經驗幫佢放鬆啲。」

早前，Candy拍攝喊戲時獲宣萱親自落場指導：「因為新人入行就做我年輕版，我知佢好大壓力，見到佢就諗翻起我以前初入行都係唔識喊，所以希望Share下經驗幫佢放鬆啲。」Candy非常感激宣萱親自指導教戲，亦十分榮幸有機會即場見證對方的「神級演出」。其後，Candy亦表示希望與COLLAR其他成員拍宮廷劇：「我哋應該好適合做妃嬪，私底下成員平日都好鍾意玩roleplay（角色扮演），叫下對方做『姐姐』。」