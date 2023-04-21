AK江𤒹生恨拍BL劇棄Ian同Lokman組CP　做副導想學多啲轉做幕後？

Mirror成員江𤒹生（AK）昨日（20日）出席一個首飾品牌的開幕活動，吸引到一大班的粉絲冒雨到場支持，AK昨日心情大好，對於粉絲有求必應。AK與台灣男神陳昊森一拍即合，除了大讚他靚仔外，二人更已經交換了聯絡，方便下次陳昊森再來香港時與他約會，而陳昊森亦說下月會來香港看AK的演唱會，關係突飛猛進。

AK出席一個首飾品牌的開幕活動，吸引到一大班的粉絲冒雨到場支持。(陳順禎 攝)

AK同陳昊森一拍即合，已經交換了聯絡。(陳順禎 攝)

AK接受《香港01》訪問時表示最近BL劇很紅，他更幻想如果有BL劇劇本，隊員會否想一試：「咁大家兄弟嘅答案都一致話可以試吓喎，好似幾好玩，因為平時自己生活未必體驗得到嘛，希望拍劇嗰陣就過吓癮。」至於被問到想與哪一個隊員組CP時，他想了很久就說：「大家都會覺得我想同阿陳，我就唔選你，我選Lokman最近，因為《命案》首映，所以我選Lokman，最佳男主角！」佻皮的AK在訪問中都不忘為兄弟的首映作宣傳，果然兄弟情深。

AK想拍BL劇，因為平時自己生活未必體驗得到。(陳順禎 攝)

AK除了想與Lokman組成CP外，亦推薦了Lokman、Alton及何啟華組成CP會很有「睇頭」，至於他選的人選每一個都這麼man，會不會覺得觀眾不太習慣時，他就說：「就係要咁man先有個反差嘛，同埋我哋可以為呢個戲去改變個身型嘅，如果太man咪整瘦小小自己囉，我覺得ok嘅。」

AK想與Lokman組成CP。(陳順禎 攝)

AK亦提到邱傲然（Tiger）執導的《是日精選》，原來AK是Tiger這個計劃的副導演：「好早之前佢有同我哋幾個講呢個計劃，我一早申請咗想做幕後幫佢，我想做副導演，因為我好想試下呢個崗位做嘅嘢，咁就想嘗試下之前學拍攝嘅經驗可唔可以喺呢度用得著，同埋想再學多啲幕後工作人員去做嘢嘅時候個流程係點，所以特登選呢個位嚟做。」AK亦有說到自己有另一副導So Ming帶著他，教導他怎樣去做，最後AK亦帶著歉意說：「希望我冇搞到虎仔條片啦！」