姜濤Anson Lo話題延伸內地　頂流之爭成內地粉絲討論熱點?

人氣男團MIRROR 成員姜濤近來經常登上微博熱搜榜，讓這位被批評「紅唔過羅湖」的男星開始慢慢引起關注。除了他之外連Anson Lo（盧瀚霆）的討論度亦非常高，有內地網友甚至將他們作出比較，直言香港第一頂流偶像已不是姜濤是Anson Lo，後者的人氣似乎更高。

姜濤最近經常登微博熱搜。（keung_show＠IG）

作為隊內人氣﹑演藝成績不相伯仲的姜濤同Anson Lo，不時傳出在各方面鬥來鬥去，甚至傳出了加劇粉絲內鬥。就好像早前Anson Lo獲邀出席到沙田馬場任表演嘉賓，就傳出疑有「姜糖」不滿，籲「姜糖」在當日前往踩場，為偶像挽回氣勢。另外，在早前二人獲邀出席西九音樂節，傳出在Anson Lo壓軸出場時，有「姜糖」竟然大搖大擺拉隊離場，還故意阻擋「神徙」的視線，雙方粉絲發生互罵等等，「姜Lo之爭」掀起不少關注。

有內地網友認為Anson Lo已取代姜濤地位。（ansonlht＠IG）

沒想到二人的關注度更延伸至內地，近來姜濤屢登熱搜，被視為是香港第一頂級偶像，「香港頂流」﹑「姜濤瘦過」等，微博閱讀量人數非常高。但Anson Lo的話題亦不少，「香港迪士尼買東西送頂流周邊」﹑「香港新晉頂流盧瀚霆」等，甚至有一些網友就直言Anson Lo的人氣更高，已取代姜濤成為香港第一頂流偶像地位。

二人在內地掀起關注。（微博圖片）

忽然之間他們二人微博話題不斷，就引起不少網友猜測懷疑是有人大撒金錢買熱搜，質疑他們是想來內地發展。因此有網友就找到他們經理人花姐早年接受訪問時曾表示，在內地發展的香港藝人都是因為在香港已不受歡迎，他們為了賺錢當然要回內地工作。因為她這一番話，有內地網友就揚言大家要好好作出監督，看看日後他們（MIRROR）會不會有人來內地發展，但就直言即使來了也紅不起「來了也沒啥發展吧就這長相」，總認為他們外型﹑舞技一般。

Anson Lo在內地受到熱討。（微博圖片﹑ansonlht＠IG）