文凱婷被爆戀大17年歌唱老師疑做第三者　炎明熹恩師發聲明割席

無綫歌唱選秀節目《聲夢傳奇》出身，現年22歲的文凱婷（Aeren）近日被爆與比她年長17年的歌唱老師湛耀東（Waye Cham）拍拖，更被指疑做第三者介入對方與女友的感情。爆料者指湛耀東原本已經有一名感情穩定的女朋友，女方一直陪伴湛耀東經歷高低，但自去年6月開始，Aeren便成為了小三介入兩人與湛耀東發展戀情，最終令湛耀東和女友分手，直斥Aeren破壞別人的感情。

文凱婷話同男友一齊時，二人都係「單身」。(ig@aerenman)

有報道爆出文凱婷的男友原來另有其人，並非是孫漢霖，是比她年長17年的唱歌導師湛耀東（Waye Cham）。(faceook圖片)

Aeren亦有回應有關傳聞，坦言自己目前正在蜜運中，男朋友是她之前的歌唱老師，強調她與男朋友一起的時候，兩人都是單身狀態。Aeren似是間接承認了湛耀東是其現任男友的身份，但就否認自己是第三者。

文凱婷早前與湛耀東前後腳出發澳洲。（IG@aerenman）

湛耀東曾是炎明熹恩師高晨維開設的歌唱學校的老師之一，日前 (4月18日) 該校為了此事亦有發表聲明跟湛耀東「割席」。聲明內容指湛耀東於去年10月已離職，不再是該校的導師，並指他：「不動聲色在同一地區轉移學生作其私下教學活動，本學院管理層對湛耀東的誠信及行為表示極度失望，並就此嚴重違反合約協議舉動多次要求對方作出合理回覆及道歉未果。」

聲明原文內容。(網上圖片)

高晨維其後亦有於社交網轉發聲明並留言寫道：「多謝各位朋友的關心，本來都唔諗住repost，但收到太多朋友問候，我想講：最傷心的階段已經過去，的確有好傷心、難過的時候，現在一切已交由公司管理層及律師處理，我會繼續專心教學的工作，多謝大家關心。」

唱歌老師高晨維一直與Gigi並肩作戰。（IG/ @cleopatra_ko）

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