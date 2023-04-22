67歲周潤發晨跑被偶遇現疲態　網民公開超暖心對話證驚人親和力

現年67歲的周潤發（發哥）一向生活相當貼地，經常出入街市和平民街坊食肆等地方，又喜愛行山跑步。他出了名極之親民，身為國際影星的他全無架子，不少粉絲都曾野生捕獲他並成功集郵。日前又有內地網民於社交網分享他來香港旅遊期間，在清晨閒逛時偶遇見發哥的經歷，還曬出了兩人的合照。

吳君如早前與發哥一起行山，發哥超Fit。（吳君如Ig）

該名網民表示很喜歡香港不捨得走，而其他網民的重點卻在他與發哥的合照之上，問他是否遇見了發哥。他回覆說是在早上7點遇見正在跑步的發哥，就在維港，他問發哥可以合照嗎？發哥即爽快表示：「可以啊，來，把手機給我」，足見發哥的驚人親和力和親民指數爆燈。網民都紛紛留言表示：「好羨慕」、「男神實在太溫暖」、「親和力滿分」，又問到發哥是否很高？Po主表示：「他絕對有1米8以上，我淨身高177，我都要仰視他，我感覺他身高有185了」證明發哥至今依然是高大有型。不過相中的發哥樣子略現疲態，可能是太早起床。

發哥真係好有型。（梁碧玲 攝）

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67歲周潤發被野生捕獲展超凡親和力 暖心舉動獲激讚：男神太溫暖