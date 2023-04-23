60歲關之琳為汪詩詩慶生大回春　廖碧兒前度百億富豪盧啟賢罕露面

「宇宙最強」甄子丹是出名的愛妻號，日前他特別為太太汪詩詩在一間高級餐廳安排了Party，為愛妻慶祝42歲生日，除了汪詩詩媽媽、細妹汪圓圓、表妹湛琪清之外，不少好友都有出席，包括關之琳、張玉珊、呂良偉同太太楊小娟等。楊小娟在社交平台分享了一系列合照，並寫道：「Happy birthday Cissy!!幸福如花！健康常伴！」當中60歲的關之琳仿如逆生長一樣，不但皮膚緊緻飽滿，更是零贅肉，超Fit狀態令不少網民感嘆極致回春，重回顏值巔峰！



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相中所見，身穿恤衫襯喇叭褲的關之琳，一身打扮簡單仍難掩氣質，呂良偉同楊小娟分別同關之琳合照，呂良偉親暱地攬住關之琳條腰，而楊小娟就從後搭住關之琳膊頭，可見他們關係相當不錯。有「香江第一美人」之稱的關之琳年輕時靚絕影圈，迷倒不少粉絲，但近年因被曝光私下眼袋、黑眼圈現形的真面目而被指難逃歲月痕跡，但今次露面關之琳就狀態大勇，看起來比小7歲的楊小娟更顯年輕！

蘇施黃曬出與關之琳的合照，素顏出鏡的關之琳被指難逃歲月痕跡。（Facebook@蘇施黃）

名媛邱李茂琪（Margaret）與關之琳和馬清偉女友Winnie聚會，坐在中間的關之琳身穿綠色花花上衣出鏡，再戴上一隻金錶，盡顯闊氣，但細心睇發現她黑眼圈及眼袋盡現，難掩疲態。（IG圖片）

而同場出席生日會的還有百億富豪盧啟賢（Calvin Lo），現年44歲的盧啟賢一直以來都非常低調，現為人壽保險經紀公司R.E. Lee International的行政總裁，《福布斯》估算其個人資產達17億美元（約133億港元），2019年他豪擲近百億港元收購台北文華東方酒店，引起各界高度關注，他更被英國媒體譽為「聞所未聞的巨富」。

2018年3月廖碧兒（Bernice）認戀盧啟賢，其後兩人一度分手，但2020年年底又突然傳復合兼傳出婚訊，但其後男方在接受訪問時不但否認婚訊，還強調與Bernice只是朋友關係，更以Auntie Bernice來稱呼對方，令Bernice慘被指豪門夢碎。身高182cm的盧啟賢外表英氣，打扮有品味，更被譽為鑽石級筍盤，難得露面的他似乎飲酒飲到面紅紅，臉型亦明顯圓潤了不少，但依然十分有型！

廖碧兒（Bernice）同盧啟賢曾傳出婚訊。（視覺中國）