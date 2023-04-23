梁競徽入手逾70萬Rolex名錶盡顯身價　北上掘金生意愈搞愈大

現年44歲的梁競徽近年長駐內地發展，除了不時接拍劇集之外，更踩過界加入直播帶貨行列，落力Sell牛扒、海鮮、生果等等，成績不俗！2021年9月梁競徽與朋友合資在尖沙咀開鐘錶店，專賣名貴錶款，升呢做老闆的他私下都行頭十足，日前他就大曬最新入手的名錶，並寫道：「白金隕石面地通拿，在停產一刻，立即入手！值得記錄一下！」



早前梁競徽直播帶貨賣海鮮，不但吸引超過100萬人觀看，銷售額更衝破50萬，成績不俗！（影片截圖）

梁競徽大曬最新入手的Rolex名錶。（小紅書圖片）

據知梁競徽所曬出的這款勞力士（Rolex）白金隕石面Daytona價值不菲，由於隕石錶面擁有獨一無二的紋理，加上本身是一種得來不易的物料，相對稀少，因此能被選來製作手錶面盤非常難得，所以每隻Daytona都變得非常珍貴，極受歡迎及追捧。而梁競徽入手的這款白金隕石面Daytona官網售價為HKD341,700，現時炒價逾70萬。其實梁競徽在出席鐘錶店開幕式時就戴着炒價逾60萬、俗稱「黃金綠迪」的Rolex Cosmograph Daytona 18ct黃金款現身，盡顯身價！

梁競徽在出席鐘錶店開幕式時就戴着炒價逾60萬、俗稱「黃金綠迪」的Rolex Cosmograph Daytona 18ct黃金款現身。（資料圖片）

犀利！（資料圖片）

除了投資鐘錶店之外，梁競徽在2021年11月又與林峯太太張馨月合作開車行，不少圈中好友都有到場支持，場面熱鬧。梁競徽事業愈搞愈大，在內地撈得風生水起，今年年初回港時更大曬海景豪宅，掀起網民熱議！

坐擁無敵海景！（影片截圖）