陳凱琳三仔快高長大成肥美粗壯B　與哥哥唔同樣似舅父黝黑又靚仔

現年31歲的陳凱琳（Grace）與53歲的鄭嘉穎於2018年在峇里拉埋天窗，婚後Grace相繼誕下大仔鄭承悅（Rafael）和細仔鄭承亮（Yannick），今年1月再誕下第三胎仔仔Carlos，四年抱三為鄭家開枝散葉，組成了幸福五口之家。Grace雖然已是三子之母，日常忙於照顧家庭且要兼顧事業，但她仍好勤力每日更新社交網同大家分享生活點滴。而無論多忙碌，Grace照顧仔仔都喜歡親力親為，日前她就公開了三仔Carlos的最新正面近照。

Grace於今年1月為老公鄭嘉穎誕下三仔Carlos。(陳凱琳IG)

Grace於最新的PLOG「被幸福感包圍的日常」入面，分享了她參加朋友婚禮，工作、以及她湊仔仔的照片。她留言寫道：「看到朋友找到喜歡的人邁向人生另一階段；看到baby每天成長對世界充滿好奇的樣子；看到自己工作活力滿滿的生活狀態，讓我感到生活中的幸福真的就在身邊。」

Grace出席朋友婚禮。(小紅書)

而在Grace這個PLOG的其中兩張相，就是她用孭帶孭住孻仔Carlos在身前對鏡自拍。相中可見現時三個多月的Carlos已明顯比之前長大了不少，手仔腳仔都相當粗壯結實肥美，看來是一名大隻BB，與初生時很不同。Carlos的樣子不太似爸媽以及Rafael和Yannick兩位哥哥，皮膚更似舅父Derek比較黝黑，但同樣擁有一雙大眼睛的他也很精靈可愛。網民都紛紛留言大讚Carlos好Cute好靚仔。

Grace的大仔和二仔都是白雪雪的。(ig圖片)

點擊睇Carlos最新正面相以及他之前的萌照：

+ 8

點擊睇Grace生圖與真實身高：

點擊睇Grace性感孕照以及她的其他靚相：