獨家｜Ian陳卓賢長洲煞科狂噴香檳　深夜回程見粉絲等即急步上車

ViuTV新劇《冰上火花》由MIRROR成員江𤒹生（AK）、陳卓賢（Ian）及楊樂文（Lokman）主演，上星期AK及Lokman的部分已經煞科，只淨下Ian的一小部分未完成，日前Ian便到長洲拍攝餘下的戲份。當日吸引到數十粉絲及途人前往等待圍觀，從而令工作人員需要不停叫粉絲小聲一點及遠離拍攝場景以免入鏡。

日前Ian便到長洲拍攝餘下的戲份。(胡凱欣 攝)

當日劇組一早便到達長洲拍攝，但當日天氣並不佳，間中更下起大雨，所以導演亦把握時間拍攝室外的戲份。中午時可以見到Ian與阿豆（張芷澄飾）在一住宅外拍攝踏單車的一幕，因為拍攝途中開始下雨，他們便轉移到一住宅拍攝室內戲，大約拍至6時Ian便回到休息的場地吃飯及小休一會。

當日劇組一早便到達長洲拍攝，但當日天氣並不佳，間中更下起大雨，所以導演亦把握時間拍攝室外的戲份。(胡凱欣 攝)

之後Ian小休至8時便繼續拍攝餘下的戲份，大約拍至晚上10時許，拍完最後一個鏡頭後，導演便說：「千帆（Ian）煞科！」在樓下等待的粉絲立即歡呼，工作人員亦立即做出「噓」的手勢，希望不要打擾到附近的居民，而在樓下的工作人員亦已經準備好香檳慶祝。

Ian大約拍至晚上10時許，拍完最後一個鏡頭後，導演便說：「千帆（Ian）煞科！」(胡凱欣 攝)

Ian下樓後隨即恭恭敬敬向在場工作人員說「謝謝」，同時亦有粉絲送上花束及香檳，Ian收到煞科禮物後立即笑逐顏開，有粉絲因感動而淚灑當場，暖心Ian亦立即安慰道：「我都未喊你做咩喊啊？」之後Ian與導演便在現場大灑香檳慶祝，隨後整個劇組的工作人員亦一起來張大合照，當中Ian更興奮到手舞足蹈。

Ian下樓後隨即恭恭敬敬向在場工作人員說「謝謝」。(胡凱欣 攝)

+ 2

因為Ian要趕船回市區，所以慶祝完便先行一步離開登船，留下工作人員繼續收拾餘下的東西，Ian一離開，大批粉絲立即跟隨，令原本長洲不寬闊的街道變得擠湧。

因為Ian要趕船回市區，所以慶祝完便先行一步離開登船。(胡凱欣 攝)

大批粉絲立即跟隨，令原本長洲不寬闊的街道變得擠湧。(胡凱欣 攝)

Ian接受《香港01》訪問對於在拍攝80日後煞科的第一時間感覺如何，他則覺得：「我仲未消化到！」因為拍攝期間，Ian與AK及Lokman都是沒日沒夜的拍攝，日夜癲倒，對於終於拍攝完畢，Ian應該滿是歡愉，因為由拍攝完畢直至上船回程，Ian面上都一直帶住笑容。

Ian話仲未消化到。(胡凱欣 攝)

在回程的船上小休一會後，下船時Ian在碼頭見到很多粉絲在場等候，也許因為已經深夜，Ian有點傻眼還有這麼多粉絲等候，所以只輕輕說了聲：「拜拜」便立即加快腳步登車離開。

下船時Ian在碼頭見到很多粉絲在場等候。(胡凱欣 攝)

也許因為已經深夜，Ian有點傻眼還有這麼多粉絲等候。(胡凱欣 攝)