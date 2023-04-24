《中年好聲音》周吉佩奪冠憑什麼？ 唱歌好都贏佢唔到｜任噏亂評

無綫（TVB）音樂綜藝節目《中年好聲音》昨晚（23/04）舉行總決賽，姑勿論節目客群是哪一個年齡層，但節目確實是近年最成功的。節目有收視，有話題，有贊助（有效益）又能為TVB尋得歌唱方面的新血，而且節目未播完已籌辦了演唱會兼賣光門票，光是這幾點已證實了TVB造星成功。



周吉佩成為《中年好聲音》冠軍。（《中年好聲音》截圖）

冠軍最後周吉佩奪得，少不免有部份觀眾不滿賽果，認為龍婷、李佳這兩位大熱門，甚至是當晚表現突出的羅啟豪更為應得。蹤觀全晚表現，周吉佩在自選慢歌環節得到91分，快歌部份現場分數得到106分，甚至輸第三名季軍羅啟豪一分。這時候與第二名的李佳只相差一分之距。總決賽冠軍之爭，周吉佩亦只以4分壓倒李佳成為冠軍。特別是最後與李佳的PK環節，以《愛很簡單》迎戰李佳的《Greatest Love of All》，以大眾觀感上來看，明顯地會覺得李佳更勝一籌。周吉佩憑什麼奪冠呢？

周吉佩成為《中年好聲音》冠軍。（《中年好聲音》截圖）

龍婷跳唱快歌部份其實唔差。（《中年好聲音》截圖）

周吉佩表現未算最好但係奪冠？

觀眾可能會覺得他跳唱《跳舞街》時舞步實在欠佳，也稍為有些少甩beat，講演出也沒有龍婷、李佳精彩。為什麼經過網絡投票後，周吉佩又會後來居上？甚至最後一回合以《愛很簡單》力壓李佳《Greatest Love of All》。

中年好聲音決賽即時更新｜周吉佩成總冠軍 4分之差勝出！

李佳本身是音樂唱歌老師，表現真係有水準。（《中年好聲音》截圖）

評審用詞是關鍵

其實可以留意一下評審的給評語時的用詞，唱慢歌時張佳添就說過他的聲底靚，鍾鎮濤也說他的表現幾乎沒有瑕疵。結果有兩位評審都是給出19分高分，其餘的也是18分。來到快歌《跳舞街》環節，肥媽顯然十分受落，一向手緊的伍仲衡雖然覺得周吉佩可以唱高些key，但也是落足嘴頭激讚：「周吉佩你好有星味，好好睇，你今日係最有星味，不過我覺得你快歌唔夠energy。」大家留意，伍仲衡說出了一個重點 - 星味。

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周吉佩好感動。（《中年好聲音》截圖）

講到尾歌唱比賽都係要「造星」

自《聲夢傳奇1&2》之後，大家都很明白TVB除了製作歌唱比賽節目之餘，第二個目標就是「造星」，ViuTV有《全民造星》，內地有《中國好聲音》，製作內容可能有出入，不過其目的也同樣是通過選秀，令觀眾認識參賽者，從而產生感情再「推出市面」出道做歌手。經由節目令一個或者一群歌手出道，成本效益絕過抵過由零開始捧一個歌手。

羅啟豪本身是室內設計師。（《中年好聲音》截圖）

評審之一的肥媽。《中年好聲音》截圖）

李佳與周吉佩之戰。（《中年好聲音》截圖）

周吉佩符合靚仔、有台型、年齡輕 三大走紅因素

周吉佩成為冠軍，亦是因為他符合條件，即是外形討喜有觀眾緣，靚仔，有台型有星味，最重要一點，是他膀在夠年輕。雖說是《中年好聲音》，但36歲的他也是眾位參賽者中最後生的一位。就正如很多比賽一樣，除了比賽的表現，也可能是家底、合約、可發展性，推出「市場」後觀眾的喜惡、外表、是否符合普羅大眾對歌手的認知等等細微的考量。

71歲的吳大強有少少失準，整晚表現有些失色。（《中年好聲音》截圖）