人妻獻身校長換囝囝入學　被老公揭發就自辯關《阿甘正傳》事

上海一位人妻王女士被老公揭出軌，原來他為了讓兒子入讀心儀學校，半推半就下獻身給校長，事件沒多久被慘戴綠帽的老公揭發，而王女士卻深感委屈，更引用電影《阿甘正傳》做擋箭牌，認為自己的行為出於母愛，應該被體諒。



有內地和台灣傳媒報道，上海一名人妻為了讓兒子進入心儀的私立學校，親自私信校長叩門，本來只是想拉關係，但校長卻暗示要進行不道德交易，校長被王女士的美貌吸引，讚她：「那麼光滑細膩，像小姑娘一樣水靈靈」又不斷提高門檻，暗示要王女士多付出一點才好辦事，他說：「你兒子也不太適合我們學校，機會是靠人創造的。」「這個事情不是那麼好操作。」「每個班都是小班制，人數固定的，你插一個就要擠掉一個。」

王女士與兒子。（網易截圖）

在半推半就的情況下，王女士就與校長發生了關係，事後校長叫女方再去自己的辦公室，大膽表示：「想回味一下。」「期待你的溫柔和美麗，還有體香。」女方就回應：「說過就這一次！」

按圖睇校長（白底）與王女士（綠底）對話：

後來事情東窗事發，王女士的老公生氣不已，但她堅稱只是為了家庭和兒子，老公反問：「你還覺得你很無私？出軌出成犧牲奉獻了？」最後王女士竟換出經典電影《阿甘正傳》做擋箭牌，合理化自己的行為，她說：「我們大學一起看的《阿甘正傳》你記不記得？阿甘的媽媽為了他能上學，是不是也和校長搞了？那個時候你說這是母愛，現在我做就成了出軌了？」老公聽不進去，要她為兒子辦退學，下令老婆跟校長斷絕來往，並決定舉報校長，氣憤問：「為了給孩子上個學，你就跟人上床！臉都丟完了！」王女士反而覺得老公小題大造，問：「你能不能別這麼不懂事，這種事你提離婚你覺得佔理嗎？」

按圖睇王女士（白底）與老公（綠底）對話：

人妻以《阿甘正傳》為出軌作辯解，反問老公為何不覺得他是如戲中阿甘的母親一樣出於母愛。（《阿甘正傳》海報）

事情結局不得而知，但不少網民看過王女士的照片後，都讚她確實美麗，難免校長起色心。消息傳到香港後，也引起網民熱討，有人認為王女士很蠢，再有人引用《阿甘正傳》橋段回覆，指看來智力有問題的不是母親，而是兒子。另外，亦有人聯想起葛民輝、釋小龍主演的《無敵反斗星》！