非常檢控觀｜演總督察被批唔夠班　24歲吳偉豪：盡我能力去做

由馬德鐘﹑陳煒等人主演的 TVB新劇《非常檢控觀》（暫名）今（25日）拍攝一場慈善拍賣會的戲份，參演該場戲的演員都悉心打扮，非常吸睛。其中吳偉豪接受訪問時就透露自己將會飾演兩個角色，非常有反差感，還表示可能有機會與爸爸吳大強一起拍劇。

一眾演員拍攝慈善拍賣會的戲。（蘇國豪攝）

打扮非常型格的吳偉豪在接受訪問時提及自己飾演的角色，他就表示：「做兩個角色警察同黑社會，我頭段就會做黑社會做臥底，我個底係一個好有義氣正義一個人，但係去到某一啲地方某一啲人某一啲事，都會不擇手段去做一啲嘢達到自己目的。（有冇參考其他前輩呢種角色？）佢（監製）又冇話特別需要，最緊要捉緊自己個角色背景，同埋唔會話特別去模仿或參考。」

吳偉豪在劇中飾演兩個身份。（葉志明攝）

事實上在劇中吳偉豪的正義身分是一位總督察，不過問及到有網友批評24歲的他做總督察似乎少了經歷不太恰當，對此他都表示曾擔心過：「我自己都會擔心，但係同一時間又擔心唔到咁多，因為角色你都要做，盡我能力去做好個角色，我都唔想辜負咗監製對我嘅期望。」

另外，提到爸爸吳大強在綜藝節目《中年好聲音》失準輸了比賽，問到爸爸有沒有對此失落，他就表示：「其實有得參加呢個比賽佢已經係贏咗好開心，仲要入到六強已經係好大好大嘅成績（有傳節目係內定喎）我唔知喎 （你覺得冠軍表現如何？）佢真係好有台型。」

吳偉豪認為爸爸入到六強已經好好。（葉志明攝）

而提到爸爸早前接受訪問時，表示可以玩一玩嘗試拍劇，問及二人有沒有機會在劇集《愛回家》中合作，他就表示：「我係聽過有啲咁嘅安排，但係我唔知道會唔會真係實行到，我就唔敢肯定咁講一定會有，不過係有咁嘅安排。」還表明如果真的有機會同劇演出，會非常期待。

父子有機會一拍劇？（資料圖片）